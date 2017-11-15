اعتبرت نوارة سعدية جعفر مفوضة الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي امس الأربعاء بباتنة أن “23 نوفمبر الجاري يعد محطة مهمة في الجزائر”.

وأوضحت عضوة المكتب الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي خلال تجمع شعبي نشطته بدار الثقافة “محمد العيد آل خليفة” بذات المدينة برسم الحملة الانتخابية لمحليات 23 نوفمبر الجاري بأن “الانتخابات المقبلة تمثل انطلاقة جديدة لبلادنا لمواصلة التأسيس للديمقراطية” .

وبعدما أضافت بأن تفعيل التنمية والحفاظ على استقرار البلاد “يمر حتما عبر الذهاب إلى الانتخابات والتصويت بكثافة يوم الاقتراع” أبرزت جعفر أمام مناضلين ومتعاطفين مع التجمع الوطني الديمقراطي بأن “التسيير الحديث للجماعات المحلية يتطلب إشراك كل مكونات المجتمع” مبينة بأن “التجمع الوطني الديمقراطي جعل من مسألة التقرب من المواطن بالتعرف على انشغالاته أمرا في غاية الأهمية بغية اشراكه في المسار التنموي”.

وقالت سعدية نوارة جعفر في هذا السياق بأن “التجمع الوطني الديمقراطي الذي قدم قوائم مرشحين في 1521 بلدية عبر 48 ولاية له رؤية في كيفية تسيير البلديات التي تعد الخلية الأساسية ضمن هرم الدولة لبناء مجتمع مستقر وديمقراطي .

و تطرقت كذلك إلى حصة التمثيل النسوي في المجالس المنتخبة الذي أقره رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة حيث اكدت على “ضرورة “إشراك هذه الفئة في التنمية على مختلف المستويات” إلى جانب تنويع الاقتصاد الوطني.

و حيت بالمناسبة أيضا الجيش الوطني الشعبي وكل أسلاك الأمن الوطني على كل ما يبذلونه من أجل حماية الوطن.

ق.و