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نواب يطالبون بدورة طارئة لمناقشة الوضع العام للبلاد

في ظل الحراك الشعبي :
نواب يطالبون بدورة طارئة لمناقشة الوضع العام للبلاد

islam kaab 25 مارس 2019 الوطني اضف تعليق 150 زيارة

طالب نواب البرلمان ممثلين في المجموعة البرلمانية للأحرار وتكتل النواب غير المنتمين بالمجلس الشعبي الوطني رئيس المجلس معاذ بوشارب بعقد جلسة طارئة ل”مناقشة الوضع العام والخروج ببيان وإجراءات تناسب تطلعات الشعب”.
وجاء في بيانهم في بيان لهم “نظرا لما تعيشه بلادنا من حراك شعبي كبير وكوننا ممثلين عن الشعب ومطالبين برفع انشغالاته ومطالبه نطالب سيادتكم بعقد جلسة طارئة لمناقشة الوضع العام والخروج ببيان واجراءات حسب ما يخوله لنا القانون يناسب تطلعات شعبنا ومستقبل بلدنا على أن تنقل الجلسة على المباشر في القنوات التلفزيونية العمومية والخاصة”وأكدوا أن طلب عقد هذه الجلسة الطارئة جاء عملا بأحكام الدستور سيما المادة 115 وبناء على المادة 05 من القانون 01/01 المتعلق بعضو البرلمان.
وحسب مصادر فإن الأمر لن يقتصر على الطلب الذي رفعه الأحرار والنواب غير المنتمين بل سينضم للمبادرة بقية أحزاب المعارضة
زينب بن عزوز

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