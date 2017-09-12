

بعضهم لم يطلع بعد على وثيقة الحكومة

في الوقت الذي ضبط مكتب المجلس الشعبي الوطني، الجدول الزمني لأشغاله في الفترة القادمة حيث تقرر استئناف الجلسات العلنية ابتداء من يوم الأحد المقبل، بعرض الوزير الأول لمخطط عمل الحكومة، لا يزال العشرات من النواب لم يطلعوا بعد على فحوى هذا المخطط الذي ستتم المصادقة عليه في الغرفة السفلى، يأتي هذا في ظل وجود تباين في المواقف حول هذا البرنامج الذي وصفته جهات عديدة بالتشاؤمي والخطير في حين يراه البعض بأنه مخطط يهدف إلى تحقيق أهداف رئيسية تتمثل في ترقية الديمقراطية ودولة القانون وتعزيز الحكم الراشد والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.

هذا وحاولت”الجزائر “نقل تصريحات عديد النواب حول الاختلاف بين محاور مخطط عمل حكومة تبون وأويحيى، الذي لا يزال يثير الجدل قانونيا وسياسيا في الساحة السياسية، والغريب أن العديد منهم على غرار رمضان تعزيبت، ونادية شويتم ولامين عصماني وجمال بوراس ،ورئيس الكتلة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي بلعباس بلعباس، والنائب علاوة علال، وبن خلاف وحسن عريبي ….ممن أكدوا عدم إطلاعهم بعد على هذا المخطط الذي سيعرض بداية الأسبوع القادم لعدة أسباب منها “المرض وضيق الوقت “في حين ظلت هواتف العشرات من النواب ترن دون ردود وأخرى خارج نطاق التغطية.

مسعود عمراوي:”المخطط يؤكد فقط شد الحزام وتقبل الانهيار”

من جهته أكد عضو لجنة التربية والتعليم العالي والشؤون الدينية بالبرلمان، مسعود عمراوي”أن الفرق بين مخطط عمل حكومة تبون وأويحيى كبير جدا، كون الأول يويحي بالخروج من الأزمة من خلال تسطير إجراءات ردعية تعطي الأمل للمواطنين في حين المخطط الحالي لحكومة أويحيى فيه تخويف وترهيب وانهيار القدرة الشرائية، وأضاف ان مخطط أويحيى نظرته قاتمة للمشهد الاقتصادي وكلامه خطير دون تسطير إجراءات جريئة واكتفى أويحيى يقول مسعود “بتأكيد شد الحزام وتقبل الانهيار في مخطط عمل حكومته.”

جلول جودي: “نظرة حكومة أويحيى لا تخدم الاقتصاد الوطني ولم تتضمن إجراءات”

هذا ووصف النائب عن حزب العمال، جلول جودي، في حديثه مع “الجزائر” عن اختلاف محاور مخطط عمل حكومة تبون وحكومة أويحيى، وقال عن هذا الأخير أنه يتحدث على الأزمة خاصة بعد انهيار اسعار البترول وقلة الامكانيات، وأضاف جودي أنه في الوقت الذي كان لابد من الحديث عن حلول للازمة من خلال تحصيل الضرائب 12 ألف مليار وتنظيم ميزانية الدولة، وهذا لا يوجد حسب جودي في مخطط عمل حكومة اويحيى كون الأزمة موجودة وتم التحدث عنها لابد على الحكومة يقول” أن تكون لديها الجرأة في تحصيل الديون وهذا لا يوجد وتحدثوا فقط يضيف على التمويل التقليدي معناه نمر لإصدار الأوراق النقدية والتي سوف يكون فيه تضخيم وانهيار القدرة الشرائية .”

نعيمة صالحي: “نحن ندقق في مخطط حكومة أويحيى ضمن مجموعة جزائر الغد”

وفي تصريح للنائب نعيمة صالحي، ورئيسة حزب العدل والبيان لـ”الجزائر” أكدت أن التدقيق والدراسة متواصلة منذ أيام في مخطط عمل حكومة اويحيى والعملية تشاركية بين أكثر من 5 أحزاب سياسية وسيتم الإعلان في الساعات القادمة عن تقرير كل نائب على حدى، وأضافت انه لا يمكن الحديث حاليا على مخطط عمل حكومة اويحيى ما لم تنته الدراسات التي تجري عليه من طرف النواب المنخرطين في مجموعة “جزائر الغد”

الوزير الأول يعرض مخطط عمل حكومته أمام النواب يوم الأحد المقبل

هذا وضبط مكتب المجلس الشعبي الوطني الجدول الزمني لأشغاله في الفترة القادمة, حيث تقرر استئناف الجلسات العلنية ابتداء من يوم الأحد المقبل, بعرض الوزير الأول لمخطط عمل الحكومة, حسب ما أفاد به بيان للمجلس،, وأوضح ذات المصدر, أنه تم خلال اجتماع المكتب برئاسة السيد السعيد بوحجة رئيس المجلس, ضبط إجراءات جلسة مناقشة مخطط عمل الحكومة وإقرار المذكرة الخاصة بها, كما تم ضبط الجدول الزمني لأشغال المجلس في الفترة القادمة, حيث تقرر “استئناف الجلسات العلنية ابتداء من يوم الأحد 17 سبتمبر بعرض مخطط عمل الحكومة والاستمرار في مناقشته إلى غاية يوم الثلاثاء 19 سبتمبر موعد تدخل رؤساء المجموعات البرلمانية”.وحسب الجدول الزمني, “سيفسح المجال في يوم الخميس 21 سبتمبر للاستماع إلى رد الوزير الأول أحمد أويحيى على استفسارات النواب وكذا التصويت على مخطط عمل الحكومة”.

وخلال الاجتماع, أحال المكتب مشروع قانون يتمم الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 المتعلق بالنقد والقرض على لجنة المالية والميزانية, كما أحال تصاريح النواب بخصوص حالات التنافي مع العهدة البرلمانية على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات لإبداء الرأي،واختتم مكتب المجلس أعمال اجتماعه, بالنظر في توزيع النواب على عضوية اللجان الدائمة, وكذا بدراسة طلبات لتنظيم أيام برلمانية ودراسية.

رزاقي جميلة