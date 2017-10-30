واصلت لجنة المالية والميزانية، أمس دراسة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2018، حيث عقدت اجتماعا برئاسة توفيق طورش رئيس اللجنة، خصص للاستماع إلى وزير الموارد المائية حسين نسيب، وذلك بحضور وزير العلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة.

هذا و نوّه توفيق طورش، في كلمة موجزة، بالنتائج التي حققها قطاع الموارد المائية في غضون السنوات الأخيرة ودعا إلى تثمين هذه النتائج وتوظيفها لصالح الاقتصاد الوطني.

ومن جهته، استهل وزير القطاع عرضه بتقديم لمحة عن ما حققه القطاع منذ سنة 2000. حيث أكد أن الدولة قد استثمرت ما قيمته 3800 مليار دج لبناء منشآت جديدة ترمي إلى حشد المياه عن طريق بناء 32 سدا، وكذا اللجوء إلى بناء تحويلات كبيرة لتزويد الولايات بالمياه بالإضافة إلى بناء عدة محطات لتحلية مياه البحر ومحطات لإعادة تدوير المياه المستعملة واستغلالها فضلا عن إنجاز 137 ألف كلم من قنوات مياه الشرب.

وأما بخصوص الجوانب المالية، فقد أكد ممثل الحكومة أن الإعتمادات المرصودة للوزارة بعنوان مشروع قانون المالية لسنة 2018 قد بلغت 138 مليار دج، وكشف بأن ميزانية التجهيز قد بلغت ما يناهز 104 مليار دج مقابل 14 مليار دج لميزانية التسيير.

وأضاف الوزير أن مشروع القانون قد تضمن إدخال تعديل على المادة 94 من قانون المالية لسنة 2003 حيث سيتم تخصيص 16 % من الرسم التكميلي على المياه المستعملة ذات المصدر الصناعي، وفقا لجحم التلوث، لفائدة الصندوق الوطني للماء.

ولدى مناقشتهم لمحتوى العرض، أشاد أعضاء لجنة المالية في البداية بالمجهودات الجبارة التي تحققت على مستوى هذا القطاع الاستراتيجي،وبالمقابل دعا البعض إلى ضرورة موصلة تطبيق البرنامج الصارم لترشيد استهلاك المياه لتجنب تبذير هذا المورد الطبيعي الهام وشددوا على أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لمحاربة الربط العشوائي بقنوات مياه الشرب والتبذير.

رزاقي جميلة