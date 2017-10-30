استعرض وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عبد القادر بوعزقي، أمس النتائج المحققة في قطاعه من خلال البرنامج الوطني للتنمية الريفية وكذا برامج الدعم منذ 2009، خلال لقاء مع لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني،التي تواصل سلسلة استماعاتها في إطار دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2018،

وأشار الوزير في هذا السياق، إلى أن الطلب الوطني من منتوج الغذاء قد أصبح مغطى بـنسبة 70% ، وكشف الوزير أيضا بأنه قد تم إنشاء أكثر من 500 وحدة لتثمين المنتوج الوطني، كما تم تمديد 06 آلاف كلم من كوابل الكهرباء لأهداف فلاحية وريفية، بالإضافة إلى مضاعفة عدد المستثمرات الفلاحية.

وفي سياق أخر، أوضح ممثل الحكومة أن وزارته قد إعتمدت، لتحقيق التنمية الفلاحية، رفع وتنويع الإنتاج الوطني في الشعب الإستراتيجية، كما عملت على إيجاد ميكانيزمات فعالة من أجل ضبط وتخزين وتكييف وتحويل وتصدير هذه المنتوجات وكذا تشجيع الصناعة التحويلية، وإختتم، ا بوعزقي عرضه بالتأكيد على أن مشروع قانون المالية لسنة 2018 قد تضمن نصوصا تنظيمية للتصحيح وأخرى تطبيقية لمعالجة حالات النزاع.

وخلال النقاش، دعا عدد من أعضاء اللجنة إلى إعادة النظر في آليات مساهمة الدعم الفلاحي وتشديد مراقبته، فيما أكد البعض الآخر ضرورة التنسيق بين عمل مختلف الغرف الفلاحية .

رزاقي جميلة