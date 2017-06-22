ثمن نواب الموالاة على مخطط عمل الحكومة بالقول إنه هو “خارطة طريق ” تضع انشغالات المواطن في مجالات السكن والصحة و التربية و تنمية الاقتصاد و تنويعه و حماية القدرة الشرائية على رأس أولويات عمل الحكومة والمستلهم في مجمله من برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في الوقت الذي تساءلت المعارضة السر الذي سيجعل هذه الحكومة تنجح وقد سبقتها حكومات فاشلة .

وثمنت النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني سعيدة بوناب مخطط عمل الحكومة الذي عرضه الوزير الأول مشيدة بالإنجازات التي تحققت في عهد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة سيما ما تعلق بعودة الأمن والسلم و تدعيم المكاسب الاجتماعية وأشادت ب بالسياسة الإجتماعية المستمرة لصالح التكفل بإنشغالات الفئات الهشة مواصلة الحكومة تسليم السكنات والتكفل بالفئات الهشة رغم الهزات الاقتصادية التي تمر فيها البلاد في الوقت الراهن و راح النائب عبد الحميد سي عفيف على نفس النهج بالقول إن مخطط عمل الحكومة يحمل في طياته “إصلاحات عميقة تخص العديد من المجالات الحيوية ذات الصلة الوطيدة بالحياة اليومية للمواطن كما يحرص على احتواء كل الاختلالات المسجلة ويقترح حلول عملية لتجاوزها .

و اعتبرت النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي نوارة لبيض أن مخطط عمل الحكومة جاء ليتماشي و الظروف الإقتصادية التي تمر بها البلاد و حمل حلولا لها و شددت على ضرورة تقليص الواردات للحفاظ على احتياطي الصرف وتسريع وتيرة الإصلاحات المتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار وثمن النائب عن محمد قيجي من جهته القرار الحكيم الذي اتخذه رئيس الجمهورية بالدفع المسبق للمديونية الخارجية في بدايات عهدته الرئاسية الأولى مؤكدا أن “هذا القرار لا زالت الجزائر تعيش إيجابياته والتي لا تزال البلاد صامدة برغم حدة الأزمة الاقتصادية”وشدد على ضرورة ايلاء القطاع الفلاحي أهمية و أولوية والابتعاد قدر الإمكان عن الاستيراد وتوجيه الاهتمام لهذا القطاع من شأنه استحداث الآلاف من مناصب الشغل كما يعزز إيرادات الدولة من العملة الصعبة .

ومن جهته طالب النائب عن الجالية نور الدين بلمداح بشرح مفصل لبرنامج الحكومة في الشق المتعلق بالجالية الوطنية بالخارج والتي خصها رئيس الجمهورية بعناية فائقة وتجسد ذلك في سن مادة قانونية تعد مكسبا تاريخيا في نص الدستور والتي تنص على حماية حقوق ومصالح المواطنين الجزائريين في الخارج والحفاظ على هويتهم والتي يجب أن نلمس الفرق قبل وبعد دسترة حماية الجالية .

ومن جانبه اعتبر رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري في منشور مقتضب أن مخطط عمل الوزير الأول عبد المجيد تبون يؤكد بأن المراحل الحكومية السابقة كانت فاشلة وأن جملة الوعود التي اطلقها أطلقت مثلها وأكثر منها حكومات سابقة و تساءل عما الذي يجعل هذه الحكومة تنجح حيث فشلت الحكومات السابقة و قال:”أليست كلها حكومات تنتمي إلى سلطة سياسية واحدة”.

وتأسف النائب عن التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية واعمر مسعود عن مخطط الحكومة الذي عرضه الوزير الأول عبد المجيد تبون واصفا إياه بمجرد مجرد عموميات يفتقد للأرقام الإحصائيات ولم يتطرق بالتفصيل للأزمة الإقتصادية التي تتخبط فيها البلاد داعيا لأخذ إقتراحات بعين الإعتبار .

زينب بن عزوز