يناقش اليوم نواب الغرفة السفلى قانون المالية للسنة المقبلة، بعد فترة توجس من تمريره عبر أمرية رئاسية نتيجة الأزمة التي صاحبت عزل رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة وتعويضه بمعاذ بوشارب.

ويلتقي نواب البرلمان لمناقشة مواد قانون المالية لسنة 2019، حيث أدرج نواب لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني 4 مواد جديدة في نص مشروع قانون المالية ويتعلق الأمر بالمادة 35 مكرر والتي تنص على قابلية التنازل على سكنات بمختلف الصيغ للجزائريين حيث يمكن التصرف في السكن المدعم بعد عامين من حصول الشخص على عقد السكن.

وجاء في نص المادة انه “تعد السكنات قابلة للتنازل من قبل المستفيدين منها بعد سنتين من اعداد العقود التي تخصها باستثناء انتقال الملكية بسبب الوفاة”، والأصناف المعنية حسب نص المادة السكنات الممولة من طرف الدولة أو التي استفادت من إعانة الدولة لإكتساب الملكية ويتعلق الأمر بالسكنات الاجتماعية التساهمية المسماة بالترقوي العمومي والسكنات في إطار البيع بالايجار.

وفيما يخص الجمارك تم إدراج مادة جديدة 32 مكرر وتنص ترفع الأتاوة على كل تصريح معالج بالمعلوماتية تحت جميع النظم الجمركية لدى الاستيراد من 1000 دينار بدلا 200 دينار. وقام نواب لجنة المالية بادراج مادة جديدة 61 مكرر تنص على إحداث حساب تخصيص خاص في كتابات الخزينة عنوانه “الصندوق الخاص لاستغلال نظام المعلوماتية لإدارة الجمارك ” .

وفي الشق الخاص بالنقل تم إدراج مادة جديدة تحمل رقم 41 مكرر وتنص على إلزام شركات النقل الجوي إرسال عن البريد الطريق الإلكتروني قبل وصول وسيلة النقل معطيات الحجز التسجيل والركوب الخاص بالمسافرين قبل وصولهم في حين اتفقت اللجنة على إسقاط المادة 4 من نص المشروع والخاص بتسقيف موارد الشركات الموجهة للإشهار.

عمر ح

2019 مبلغا قدره 4.954,47 مليار دج لتغطية نفقات التسيير (مقابل 4.584,46 مليار دج سنة 2018)

فيما يلي توزيع هذه الميزانية حسب القطاعات. (الارقام بين قوسين تشير إلى أرقام قانون المالية 2018 ). الوحدة : مليار دج:

-رئاسة الجمهورية : 8,22 (7,86 ).

-مصالح الوزير الاول : 4,49 (4,45).

– الدفاع الوطني : 1.230 (1.118,3).

-الداخلية و الجماعات المحلية 418,4 (425,57).

– الشؤون الخارجية : 38,06 (35,21).

-العدالة : 75,86 (74,54).

– المالية : 86,98 (86,82).

-الطاقة : 50,8 (50,8).

-صناعة و مناجم : 4,72 (4,61).

-الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري : 235,29 (211,81).

-المجاهدين : 224,96 (225,17).

-الشؤون الدينية و الاوقاف : 25,28 (25,24).

-التجارة : 18,38 (19,98).

-الموارد المائية : 14,14 (14,01).

– البيئة والطاقات المتجدد : 2,13 (2,13).

– الاشغال العمومية و النقل : 49,96 (25,98).

-السكن و العمران و المدينة : 16,28 (16,62).

-التربية الوطنية : 709,55 (709,55). -التعليم العالي و البحث العلمي : 317,33 (313,33).

-التكوين و التعليم المهنيين : 46,84 (46,84) -العمل و الشغل و الضمان الاجتماعي : 153,7 (154,01). -السياحة والصناعات التقليدية : 3,2 (3,15). -الثقافة : 15,28 (15,27). – التضامن الاجتماعي : 67,38 (67,38). -العلاقات مع البرلمان : 0,23 (0,23). -الصحة و السكان و اصلاح المستشفيات : 398,97 (392,16). -الشباب و الرياضة : 35,46 (35,23). -الاتصال : 21 (20,7). -البريد و تكنولوجيات الاعلام و الاتصال : 2,31 (2,34).