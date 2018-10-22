يجتمع نواب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية في جلسة مغلقة لاتخاذ موقف محدد بخصوص جلسة التصويت العلنية على شغور منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني وانتخاب مسؤول يخلف السعيد بوحجة.

قال النائب البرلماني عن “الأرسيدي” عثمان معزوز في تصريح لـ “الجزائر” أمس، أن نواب الحزب “سيجتمعون اليوم الإثنين، للتشاور واتخاذ الموقف المناسب بخصوص جلسة التصويت على الرئيس الجديد للغرفة السفلى للبرلمان” بعد رفع الغطاء عن السعيد بوحجة وإعلان الشغور في منصب رئاسة المجلس.

وأشار عثمان معزوز بطريقة غير مباشرة إلى أن هناك توجه لـ”مقاطعة جلسة التصويت” وعدم مسايرة الأغلبية البرلمانية.

من جانب آخر، أكد المتحدث أنه لحد الساعة لا توجد أي اتصالات بين أحزاب المعارضة لاتخاذ موقف موحد بخصوص يوم انتخاب الرئيس الجديد للغرفة السفلى للبرلمان.

وفي اتصال سابق مع النائب عن التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية فطة السادات، أفادت أن هناك تفكير لدى المعارضة البرلمانية من أجل توحيد الموقف النهائي ومقاطعة جلسة التصويت العلنية على رئيس المجلس الجديد خلفا للسعيد بوحجة، بعد إقرار حالة الشغور من طرف اللجنة القانونية التابعة لمكتب المجلس الشعبي الوطني، وبالتالي فإن مقاطعة جلسة التصويت على الرئيس القادم يوم الإثنين أو الثلاثاء القادم، خلفا للسعيد بوحجة ستكون –وفقها- تحصيل حاصل.

وأكدت فطة السادات أنها كعضو في اللجنة القانونية قاطعت يوم الخميس الفارط، جلسة إعلان شغور منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني حتى لا تقدم تزكية لما وصفته بـ “الانقلاب” على المؤسسة التشريعية.

من جهته، أفاد يوغرطة عبو الأمين الوطني المكلف بالإعلام في حزب جبهة القوى الاشتراكية في اتصال معه، أن جبهة القوى الاشتراكية “ستعلن موقفها لاحقا” بخصوص جلسة التصويت على رئيس المجلس الشعبي الوطني الجديد بعد إعلان مكتب الغرفة السفلى شغور منصب رئيسه السعيد بوحجة، وأشار عبو إلى أن موقف “الأفافاس” سيكون “مستقل” و”لن تفرض أي كتلة داخل المجلس موقفها على الحزب”.

وأكد يوغرطة عبو أن “الأفافاس” لا يزال متمسك بموقفه من النظام السياسي القائم، قائلا في السياق ذاته، أن كل مؤسسات الدولة “غير شرعية منذ الانقلاب الدستوري سنة 1962″، مضيفا “نحن لا نتفق مع سياسة تغيير الأشخاص مثلما يتم تغيير البدلات” في إشارة إلى استبدال بوحجة بشخصية أخرى من كتل الموالاة، وأكد القيادي في جبهة القوى الاشتراكية أن الحزب خلال اجتماع مكتبه الوطني قبل يومين، أثبت بأنه “متمسك بموقفه الداعي للعمل على انتخاب مجلس تأسيسي وطني يتكفل ببناء مؤسسات الدولة الجزائرية”.

إسلام كعبش