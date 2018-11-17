يفتتح “نادي الفنك للقراءة”، بالشراكة مع منشورات الوطن اليوم، باب المشاركة في مسابقة وطنية ثقافية متخصصة في”فن القراءة والتلخيص”، حسب بيان وصل جريدة “الجزائر”.

المسابقة التي تأتي تحت شعار”وطن القراءة وطن الوعي، حدد آخر أجل لتسليم الأعمال فيها نهاية شهر جوان المقبل، حيث تتمحور في فن القراءة والتلخيص؛ بحيث يشترط أن يتم فهم واستيعاب الأفكار الرئيسة في الكتاب/أو النص، والحرص على إبرازها في التلخيص، فضلا عن حُسن التعبير وعدم الإخلال بقواعد الكتابة، بالإضافة إلى تلخيص كتاب من 10 أو15ألف كلمة في 1000 كلمة، واعتماد الأسلوب الجيد من حيث الصياغة.

المسابقة موجهة لجميع القراء و تخص الشباب الجزائري والطلبة من الجنسين، ممن تقل أعمارهم عن 35 سنة، حيث يمكن في هذه الدورة الأولى،2018/2019 اختيار أي كتاب من كتب سلسلة كتاب الجيب التي تهتم بالثقافة الجزائرية، وتصدرها منشورات الوطن اليوم وعليها شعار الفنك، وتلخيصها تلخيصا وافيا وفق الشروط السابقة، وستتوسع في دورات أخرى لإشراك منشورات دور نشر جزائرية أخرى،ثم فتح المجال لقراءة وتلخيص كتب الثقافة الإنسانية.

ويجب أن يُكتب التلخيص في ملف /وورد /بخط traditional arabic 16يرسل الى العنوان التالي: elwatan.elyoum@gmail.com وترسل مع ورقة التلخيص صورة عن بطاقة التعريف الوطنية، وقسيمة مكتوب عليها اسم وعنوان وهاتف وايمايل المشارك وصفحته على الفايس بوك إن وجدت، وعنوان الكتاب الملخص وجزءه ومؤلفه، وصورة غلافه.

يذكر أن لجنة المسابقة رصدت 10 كمبيوترات محمولة للفائزين والفائزات العشر الأوائل.

يشار أن المسابقة تهدف للتحفيز على القراءة والمطالعة وترسيخهما كعادة في المجتمع الجزائري، وتعظيم دور الكتاب كمصدر من المصادر الرئيسة في التثقيف والتكوين، فضلا عن تعزيز وتقوية العلاقة بين الأجيال الحاضرة والتراث الثقافي والفكري الجزائري المطبوع…

صبرينة ك