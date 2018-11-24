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نهاية إضراب الجوية الجزائرية بعد 10 أيام من الشلل

في انتظار إدماج المفصولين  :
نهاية إضراب الجوية الجزائرية بعد 10 أيام من الشلل

idir demiche 24 نوفمبر 2018 الوطني اضف تعليق 25 زيارة

بعد 10 أيام من الشلل بالخطوط الجوية الجزائرية عاد تقنيو صيانة الطائرات   المضربين إلى العمل بشكل عادي بداية من أمس الأول في إنتظار العدول عن قرار الفصل الذي إتخذه مسؤولي المؤسسة والقاضي بفصل 12 موظفا نقابيا.

وفي الوقت الذي تتمسك  إدارة الجوية الجزائرية بقرارها القاضي بفصل المضربين،استطاع بقية العمال البالغ عددهم حوالي 60 موظفا من ممارسة نشاطهم بصفة طبيعية رغم مشاركتهم في الإعتصام الذي إستمر قرابة أسبوعين  داخل قاعدة الصيانة في مطار هواري بومدين الدولي بالعاصمة.

وهو ما تسبب في شلل العديد من الرحالات الجوية العالمية وحتى الداخلية،وأيضا دفع بالمؤسسة للإستنجاد بعمال صيانة جدد حيث تحدثت مصادر إعلامية عن فتح المؤسسة مسابقة توظيف رغم أنها نفيت الموضوع جملة وتفصيلا.

وفي الوقت الذي هددت فيه نقابة تقنيي الصيانة بالتصعيد إثر عدم السماح للنقابين المفصولين بالرجوع إلى مناصبهم، أكدت مصادر إعلامية أن وزارة الأشغال العمومية والنقل قدمت ضمانات لإعادة النقابيين لمناصب عملهم مقابل عدم التصعيد.

وللإشارة مطالب مهندسو وتقنيو الجوية الجزائرية إجتماعية ذات طبيعة مهنية أهمها تطبيق بنود الاتفاقية الجماعية المبرمة بين إدارة المؤسسة ونقابة تقنيي صيانة الطائرات التي تم الإخلال بها.

ر.جميلة

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