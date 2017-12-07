أبدت الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم عن تأسفها الشديد حول قرار الادارة الأمريكية التي تعمل على نقل سفارتها إلى القدس المحتلة وإعتبرتها خطوة عدوانية وأشارت إلى أن هذا الإجراء بمثابة إعلان حرب مباشرة وصريحة ضد فلسطين وكل الأمة العربية والإسلامية، وإضفاء للشرعية على إحتلال القدس في ذكراها الخمسين.

وجاء في بيان ذات الجهة،”في خطوة عدوانية جديدة ضد فلسطين والأمة العربية والإسلامية تعتزم الإدارة الأمريكية نقل سفارتها إلى القدس المحتلة، إمعانا في استفزاز مشاعر المسلمين ومحاباة للكيان الصهيوني،وإن الولايات المتحدة الأمريكية بسياساتها المتناغمة مع الكيان الصهيوني الغاصب تضع نفسها في موقع العداء المعلن لكل الأمة العربية والإسلامية، بل وكل الإنسانية، بما يمثله هذا الكيان أمام الضمير الإنساني العالمي من عنوان للقتل والهمجية والعنصرية والاضطهاد.”

و جددت الكتلة البرلمانية لحمس في بيانها تحوزه”الجزائر” الإدانة للإدارات الأمريكية المتعاقبة بشأن قضية فلسطين وكل قضايا الأمة الأخرى، التي إرتكبت فيها أمريكا أبشع الجرائم،يضيف البيان” فإننا نجدد الاستنكار الشديد لمواقف وسياسات الأنظمة العربية الرسمية، بفعل التخاذل المزمن الذي طبع تعاملها المستمر مع قضية فلسطين والقدس، وبفعل تواطؤها التطبيعي، الذي أصبح يتخذ مظاهر خيانية معلنة بحق الشعب الفلسطيني ومقاومته الصامدة.”

وقالت”إن شعوب الأمة وعلى رأسها الشعب الفلسطيني مدعوة اليوم، إلى المصالحة والوحدة الشاملة على خط المقاومة، وتفعيل كل الوسائل الممكنة للدفاع عن مقدسات الأمة من خلال عنوان القدس وفلسطين، وذلك بالتحالف مع الأحرار في العالم.”

وطالبت الكتلة من منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية بالعمل الفوري والعاجل للانعقاد واتخاذ القرارات السيادية والعملية، وتفعيل الدعم المادي والسياسي للشعب الفلسطيني وفصائله المقاومة، ووقف كل أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني، وكسر الحصار عن قطاع غزة .

رزاقي.جميلة