وجهت وزارة التربية الوطنية تعليمة لمدراء التربية ، بخصوص إجبار الأساتذة على إعادة الاختبارات للتلاميذ المتغيبين ومنحت لهم فرصة أسبوع لذلك، يأتي هذا في الوقت الذي تصر التعليمة على إعطاء نقطة الصفر للتلاميذ المتغيبين من دون مبرر، وجاء في التعليمة التي صدرت عن مديرية التربية لولاية تبسة بتاريخ 1 مارس 2019 انه تبعا للتغييرات التي تمت على مستوى واجهة النظام المعلوماتي في جزء حجز النقاط والتي مست جزئية الإعفاءات ورفعا لأي لبس محتمل في كيفية حجز نقاط التلاميذ المتغييين في فترة إجراء الامتحانات فإنه يلزم المدراء اعتماد جملة هذه الإجراءات، وأشارت أن كل تلميذ يجب أن تكون لديه علامة في الفرض والتقويم والاختبار ويعفى التلميذ من المادة بأكملها في حالة عدم دراستها “الرياضة أو الأمازيغية” ويعاد إجراء الاختبار للتلميذ المتغيب بمبرر في المادة المتغيب فيها، وفي حالة تكرار غيابه فلا يستخرج كشف نقاطه حتى عودته إلى الدراسة حيث يعاد امتحانه في أجدل أقصاه أسبوع، على أن تعطي علامة صفر للتلميذ المتغيب دون مبرر.

ر.جميلة