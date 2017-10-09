دخل صباح الامس أكثر من 35 نقابي من مؤسسة سونلغاز في إعتصام أمام مبنى وزارة العمل والتشغيل بالعاصمة ،هذا وتدخلت الفقوات العمومية لمنع النقابيين المسرحين من العمل من الاحتجاج امام مبنى الوزارة.

وحسب خلية الاعلام لنقابة موظفي مؤسسة سونلغاز أكدت أن أفراد القوة العمومية تدخلت منذ صبيحة الامس أمام مبنى وزارة العمل و منعت إعتصام أكثر من ثلاثين نقابي مسرح من العمل الذين تراجعوا إلى محاذات وزارة العمل و تفرقوا لكي لا يتم إعتقالهم.

وأشارت ذات الجهة أن 6 ممثلين عن النقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء و الغاز نظموا داخل مقر وزارة العمل هذا الاعتصام و طالبوا بلقاء المفتش العام للعمل الذي رفض إستقبالهم و الإستماع لمطالبهم و انشغالاتهم .

وللإشارة يعد هذا ثاني إعتصام في ظرف شهر حيث دخل ممثلي النقابة المستقلة اعتصام منذ أسبوعين أمام وزارة العمل و تم استقبالهم من طرف ممثلين عن الوزارة الذين وعدوهم للرد على إنشغالاتهم كتابيا في غضون أسبوع على الأكثر و لكن مصالح وزارة العمل إمتنعت عن الرد و الإجابة عن انشغالات ممثلي النقابة المستقلة حسب تأكيدها ،حول حقيقة مقررة سحب التسجيل التي تدفع بها شركة سونلغاز أمام الإعلام و القضاء و التي نفاها الأمين العام لوزارة العمل أمام المجتمع الدولي في المؤتمر الدولي الأخير لمنظمة العمل الدولية،وحول تفعيل المادة 56 من القانون 90/14 المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي و الذي تجعل من مفتشيات العمل لها صلاحية إعادة إدماج النقابيين و تسجيل دعاوي ضد شركة سونلغاز التي ترفض إرجاع النقابيين لحد الآن .

وأشارت النقابة في بيانها “أن القبضة الامنية و غلق باب الحوار من طرف وزارة العمل و المفتش العام للعمل سيدفعهم للإعتصام بالأماكن العمومية على رأسها البريد المركزي و ساحة أول ماي” .

وإتهمت ذات الجهة وزارة العمل بأنها حليف إستراتيجي لشركة سونلغاز التي ترفس كل القوانين ضد العمال.

رزاقي جميلة