دخل أمس زهاء 30 نقابيا من النقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء والغاز في اعتصام بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، للمطالبة بتفعيل نص المادة 56 من القانون 90/14 المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي المعدل والمتمم.

هذا وحسب رئيس النقابة فقد قابلهم المفتش العام للعمل المنصب حديثا بمبنى وزارة العمل برفض لقائهم بحجة ارتبطاته وهو ما اعتبره المحتجون تواطؤا مفضوحا، وأكدت ذات الجهة أن هذه العملية لم تحبط معنويات النقابيين الذين حضروا من أقصى الغرب وهران وأقصى الشرق تبسة وأقصى الجنوب ورقلة الذين قرروا عدم مغادرة مبنى وزارة العمل حتى يتم استقبالهم خصوصا وأنهم قد أودعوا طلب مسبق للقائهم مع المفتش العام للعمل، ولم يتم استدعاؤهم رغم خطورة الوضع و تسريحهم أكثر من 4 أشهر من شركة سونلغاز دون أدنى احترام للحريات النقابية مع تواطؤ كبير من مفتشيات العمل – حسب ما صرح به كل النقابيين في عين المكان-

هذا و أكد رئيس النقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء و الغاز، في تصريح له أن رفض إستقبال النقابيين المسرحين و التعنت و رفض تفعيل قوانين الجمهورية سيجعلنا يقول”نصعد إحتجاجاتنا مستقبلا ستكون بالبريد المركزي و ساحة أول ماي من أجل تجنيد المواطنين و تحسيسهم بضرورة الوقوف مع النقابيين المسرحين و تفعيل القانون لإحقاق دولة القانون .”

رزاقي جميلة