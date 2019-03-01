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نقابة ممارسي الصحة العمومية تؤجل تهديدها بتنظيم حركات إحتجاجية

Djalila Rezzaki 1 مارس 2019 الحدث, الوطني اضف تعليق 153 زيارة

أعلنت  النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، تأخير حراكها الاجتماعي إلى موعد لم يحدد بعد، معتبرة أن الأوضاع الراهنة وحراك الشارع المطالب بإصلاحات سياسية، له الأولوية على بقية المطالب النقابية المرتبطة خصوصا بتحسين الأوضاع المهنية، وأن تحركهم في هذه الفترة يعتبر أنانية منهم

وأكد رئيس النقابة، إلياس مرابط في تصريح إعلامي بأن لقاءهم مع أعضاء اللجنة المركزية المنصبة من قبل وزير الصحة باء بالفشل، ولم تأت بحلول فعالة لمطالبهم المطروحة منذ سنوات، وهو ما جعلهم يطلبون برمجة لقاء مع وزير الصحة، وسارعت نقابة ممارسي الصحة العمومية، وبعد فشل لقائها مع الوصاية، لعقد دورة استثنائية لمجلسها الوطني، طغى فيها النقاش حول الخطوات المستقبلية لتحرك النقابة

ونفى مرابط، اتفاقهم على أي تحرك خلال الفترة الحالية، مبررا الأمر بالحراك الشعبي الذي يقوده الشارع المطالب بإصلاحات في النظام السياسي،

وتتمثل مطالب ممارسو الصحة العمومية مطروحة منذ سنوات، على رأسها إعادة النظر في القانون القانون، تحسين الأجور والترقيات، والأشكال في غالبية الملفات المطروحة أنها تتفرع مع عدة قطاعات أو وزارات على غرار التعليم العالي والوظيف العمومي وقطاع التربية. وبالنسبة للقطاع الأخير، قال مرابط ممارسو الصحة العمومية وشبه الطبي يشاركون دائما في تأطير امتحانات الدراسة النهائية خاصة أيام البكالوريا، ومع ذلك لا ننال سنتيما واحدا ولا حتى يوم راحة، على غرار باقي القطاعات المشاركة، حتى وجبة الغداء نحرم منها

رزاقي.جميلة

 

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