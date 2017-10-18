حذرت النقابة الوطنية المستقلة لعمال التكوين المهني من الوضع السيئ الذي يعيشه عمال القطاع ومنخرطي النقابة وحملت وزارة محمد مباركي مسؤولية الوضع مهددة باللجوء إلى الاحتجاج في حال لم يتم الاستجابة لمطالبهم المرفوعة.

أبدت النقابة الوطنية المستقلة لعمال التكوين المهني استيائها من الوضع السيئ الذي يعيشه عمال القطاع وأكدت في بيان لها ،بعد اجتماع المجلس الوطني للنقابة في دورته العادية يومي 06و07 أكتوبر 2017 ببجاية، حيث أكدت أن تقارير المكاتب الولائية كشفت الوضعية السيئة المهنية والاجتماعية للعمال.

وطالبة النقابة من الوزارة بفتح أبواب الحوار والتشاور مع النقابة من أجل ترقية القطاع دون إقصاء،و المطالبة بوقف كل الممارسات التعسفية و غير القانونية في حق النقابيين و المنخرطين واحترام القانون 90/14 المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي و الأمر 06/03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية خاصة المواد من 26 إلى 35،رفع قيمة النقطة الاستدلالية إلى 100دج للحفاظ على القدرة الشرائية المذكورة سابقا.

وأشارت النقابة أن سبب هذا التهميش يعود إلى إقصاء فئات مهنية من الحق في الترقية في التعديلات الأخيرة للقانون الأساسي الخاص بموظفي التكوين المهني، وترقية الأساتذة المتخصصين في التكوين المهني درجة ثانية وكذا القوانين الأساسية الخاصة بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وعدم فتح أبواب الحوار والتشاور لنقابة للمساهمة في حل مشاكل القطاع وترقيته بما يتماشى واقتصاد السوق ،ونظرا لعدم إعادة النظر في قيمة النقطة الاستدلالية حيث تقدر حاليا 45 دج لم يتم مراجعتها منذ 2008 .

نظرا للتحرشات التي يتعرض لها نقابيون و منخرطون في كل من ولايات أم البواقي خاصة مركز التكوين المهني عين مليلة إلى درجة اتهام نقابتنا بالتنظيم الإرهابي في جمعية عامة رسمية،ونفس الحالة بولاية تبسة والجزائر العاصمة خاصة المعهد الوطني للتكوين المهني بالابيار و مركز براقي وكذلك المعهد الوطني للتسيير بالشلف وولاية عنابة خاصة معهدي الحجار وديدوش مراد، وهو ما يعتبر خرقا للقانون 90/14 المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي والامر 06/03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والاتفاقية الدولية. وأكدت نقابة عمال التكوين المهني انها ستنظم قريبا دورة إستثنائية للمجلس الوطني للنقابة لتقييم تجاوب الوزارة مع المطالب المرفوعة وإكدت إحتمال تنظيم إحتجاجات في حال لم تستجب الوزارة .

رزاقي جميلة