ندد المكتب الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء والغاز، قيام وزير الطاقة مصطفى قيطوني بتوظيف شاب بصفة مباشرة أمام الإعلام منذ يومين بعدما ناشدته والدة الشاب بتوظيف ابنها الذي يعمل بعقد إدماج منذ سنوات، مناشدا رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بالتدخل العاجل لوقف مثل هذه القرارات الغير مسؤولة لتفادي الخروج إلى الشارع.

طعنت نقابة “سناتاق” أمس في بيان لها تحوز “الجزائر” نسخة منه، في شرعية هذا التوظيف الذي اعتبرته “لا يحترم الإجراءات القانونية اللازمة للتوظيف و التي تفرض مشاورة اللجان المتساوية الأعضاء التي تقرر قبول التوظيف من عدمه”، مستنكرة طريقة التوظيف بمؤسسة سونلغاز، قائلة بأنها “أصبحت شركة عائلات وليست شركة شعب، على اعتبار أن التوظيف على مستواها أصبح يقتصر على ألقاب معينة دون أخرى لتصبح مملكات لعائلات عرفت كيف تتحكم في مفاصل الشركة وتبث فيها فسادها ” .

وأكدت النقابة مراسلتها للسلطات العليا في أكثر من مناسبة من اجل التدخل للحد من سياسة التوظيف بالمحاباة التي أخذت ـ حسبهاـ أبعادا كبيرة الآن بعدما أصبح المسؤولون يقومون بالتوظيف مباشرة دون احترام للشريك الإجتماعي الشرعي أو الشعب الجزائري ولا للمجتمع المدني وللبطالين على العموم الذين سئموا سياسة التشغيل الفاسدة على مستوى قطاع الطاقة”.

وناشدت، المجتمع المدني والأحزاب السياسية والشعب الجزائري إلى التدخل لمحاربة هذه الآفة الخطيرة التي جعلت أكثر من 60 بالمائة من إطارات سونلغاز بالخصوص وقطاع الطاقة عموما يتم تشغيلهم عن طريق المحاباة و “المعريفة” دون أي احترام لعوامل الكفاءة أو ميكانيزمات التوظيف المعمول بها وطنيا أو دوليا.

وأعلنت النقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء و الغاز الشروع في اطلاق مبادرة لجمع شمل الشباب البطال و عقد ندوة وطنية حول سياسة التوظيف بالشركات الاقتصادية من أجل الخروج بخطة عمل لتصحيح سياسة التشغيل و محاربة المحاباة.

وفاء مرشدي