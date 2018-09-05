جددت النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية،دعوتها لوزير العمل مراد زمالي لإعادة دراسة مشروع قانون العمل و الإقتراحات التي قدمتها السناباب وطالبت بإعادة النظر في قانون التقاعد و بضرورة المحافظة على مكسب 32 سنة كحق للحصول على التقاعد وتحيين منحة المنطقة الجغرافية ،ووضع أليات للحفاظ على القدرة الشرائية للعمال ،وتفعيل دور مفتشية العمل للتدخل في النزاعات المهنية و الاجتماعية طبقا للقانون .

عقدت الأمانة الوطنية لنقابة السناباب، بقيادة أمينها العام فلفول بلقاسم إجتماع مع وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي مراد زمالي بمقر الوزارة الوصية،و حضر اللقاء إلى جانب الوزير كل من المفتش العام للوزارة والمدير العام لصندوق التقاعد إلى جانب ممثلي النقابة وتم مناقشة العديد من النقاط حيث تناول اللقاء مشروع قانون العمل و الإقتراحات التي قدمتها السناباب وطلب إعادة النظر في قانون التقاعد و مطالبة السناباب بضرورة المحافظة على مكسب 32 سنة كحق للحصول على التقاعد وتحيين منحة المنطقة الجغرافية ،ووضع أليات للحفاظ على القدرة الشرائية للعمال ،وتفعيل دور مفتشية العمل للتدخل في النزاعات المهنية و الاجتماعية طبقا للقانون .

واعتبر وزير العمل مراد زمالي كل الإقتراحات المقدمة من طرف السناباب موضوعية و جادة و أبقى على التشاور مفتوح مع ضرورة الإستمرار في مناقشة مختلف الإقتراحات بكل التفاصيل و على الخصوص في مجال التقاعد و قانون العمل .

رزاقي.جميلة