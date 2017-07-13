ناشدت النقابة الجزائية لموظفي الإدارة العمومية “سافاب” رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة التدخل ضد التعتيم المنتهج على الحرية النقابية والتشديد على ضرورة احترام الاتفاقية الدولية الممضاة من طرف الحكومة الجزائرية، مطالبة بالموازاة وزير الصحة حسبلاوي مختار لإنصاف فئة مساعدي التمريض و إيجاد صيغة لترقيتهم إلى ممرضين أساسيين.

أبرز رئيس النقابة الجزائرية لموظفي الإدارة العمومية لخضر عشوي في تصريح لـ”الجزائر” أن مهمة فئة مساعدي التمريض حسب القانون الأساسي تقتصر على التنظيف فقط و لا يجب ان تتجاوز ذلك إلى العلاج غير أن إحالة عدد كبير من الممرضين القدماء على التقاعد أجبرهم على العمل عمل الممرض، الأمر الذي عرضهم إلى متابعات قضائية نتيجة شكاوي المرضى بسبب الأخطاء الطبية التي تقع فيها هذه الفئة باعتبار أن ما يقومون به لا يعنيهم، ناهيك على تخلي الإدارة عنهم في مثل هذه القضايا.

واتهم لخضر عشوي على لسان فئة مساعدي التمريض وزارة الصحة بالتماطل في البت في قضيتهم، معيبا عليها في السياق ذاته سياستها المتعلقة بالتوظيف والتي يتم اللجوء فيها إلى توظيف مساعدي تمريض عوض ممرض واحد، رغم يقينها بعدم تمكنهم من مهنة التمريض بشكل جيد كون عملهم يقتصر على التنظيف ومساعدة الممرض في عمله ليس إلا.

وأفاد عشوي بأن مطالب هذه الفئة تتمثل في إعادة النظر في القانون الأساسي أو إيجاد حلول مع الوظيف العمومي حتى يكون لهم إمكانية الترقية إلى ممرضين حاصلين على شهادة الدولة أو ممرض مختص باعتبار أن التكوين الذي مروا عليه والدراسة التي قاموا بها في الشبه طبي تتوافق مع ما يتلقاه الممرض، رافضين في السياق ذاته واقع إكمال حياتهم المهنية كمساعد ممرض، مؤكدا استعدادهم على الخضوع إلى تكوين إضافي من اجل التمكن من الترقية، أو القيام بمهنتهم الأصلية الموكلة لهم و المتمثلة في مساعد تمريض فقط، هذا المطلب الأخير ـحسبه ـ الذي من شأنه أن يخلق أزمة كبيرة على مستوى المستشفيات، سيما وأن هذه الفئة تعتبر العمود الفقري للمستشفيات منذ مدة بالنظر للنقص الكبير الذي تشهده هذه الأخيرة بسبب إحالة فئة كبيرة من الممرضين المختصين على التقاعد وهروب البقية للعمل بالعيادات الخاصة.

مساعدي التمريض يعقدون جمعيتهم العامة في الـ22 جويلية ووزارة العمل على موعد مع وقفة احتجاجية في ذات الشهر

وكشف رئس نقابة “سافاب” قرار عقد الجمعية العامة لمساعدي التمريض في الـ22 جويلية الحالي بمقر نقابة الاينباف و التي ستكون متبوعة بعقد المجلس الوطني الخاص بالنقابة لاجتماعه في اليوم ذاته لتحديد موعد وقفة احتجاجية أمام وزارة العمل للمطالبة بوصل التسجيل طبقا للقانون 90/14 و خاصة المادة الثامنة منه التي تلزم السلطة العمومية بتسليم الوصل في مدة لا تتجاوز 30 يوما،حيث ستكون وزارة العمل على موعد مع وقفة احتجاجية متبوعة بإضراب وطني في حال حدوث العكس

و أعاب على وزارة العمل عدم قيامها بذلك على الرغم من مرور 3 سنوات ونصف على تاريخ طلب منحهم الوصل، مكتفية في وقت سابق و بالتحديد في افريل 2014 بالطلب من النقابة بإعادة تصحيح بعض المواد الواردة في القانون الأساسي ، مفيدا في هذا الخصوص أن النقابة قامت بذلك و أودعته لدى وزارة العمل في ذات الشهر إلا أن هذه الأخيرة لم تقدم أي رد من ذلك الحين، حيث أستغرب من سياسة التجاهل المنتهجة من قبل وزارة العمل لمطالبهم رغم تقديمهم لوثيقة رسمية يشعرون فيها الوزير آنذاك محمد الغازي في الفاتح جويلية 2016 ببداية العمل النقابي، هذا الأخير الذي لم يحرك ساكنا.

وكشف لخضر عشوي عن مراسلة وزير العمل والضمان الاجتماعي الحالي مراد زمالي من أجل أخذ موعد للاجتماع بهم في القريب العاجل للتشاور عن وضعية النقابة، معبرا عن أمله في الموافقة على ذلك.

وفاء مرشدي