أعلنت أمس النقابة الوطنية لتقنيي صيانة الطائرات، عن تجميد الإضراب الذي كان من المنتظر أن تدخل فيه اليوم الثلاثاء 31 جويلية وهذا بعد صدور قرار محكمة الدار البيضاء الذي نص على تجمد إضراب الجوية الجزائرية.

وجاء، قرار النقابة تنفيذا للحكم الصادر، أمس الأول ، عن الفرع الاستعجالي للمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء في العاصمة، القاضي بتجميد الإشعار بالإضراب الذي رفعه تقنيو الجوية الجزائرية يوم 9 جويلية الجاري، إلى إدارة الشركة تحضيرا للدخول في إضراب مفتوح بداية من اليوم الثلاثاء ، حيث أمرت المحكمة نقابة تقنيي صيانة الطائرات بتجميد الإضراب، إلى غاية أن تبث الغرفة الاجتماعية بذات المحكمة بداية من 5 أوت القادم، في الدعوى التي رفعتها إدارة الجوية الجزائرية بخصوص الإضراب المزمع أن يدخل فيها التقنيين.

هذا ويهدد العمال بالدخول في الإضراب من تلقاء أنفسهم حسب ما كشفه رئيس النقابة أحمد بوتومي في تصريح إعلامي.

للتذكير، فقد رفعت إدراة الجوية الجزائرية، قضيتين في حق النقابة الوطنية لتقنيي صيانة الطائرات، الأولى على مستوى الفرع الاستعجالي للمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، والثانية على مستوى الغرفة الاجتماعية بذات المحكمة.

رزاقي.جميلة