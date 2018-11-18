وشدد رئيس نقابة تقني خطوط الجوية الجزائرية، أحمد بوتومي على رفض النقابة لقرارات الفصل التي طالت 12 نقابيا،من طرف مسؤولي الخطوط الجوية الجزائرية ،وأكد بأن إستمرار الإضراب سيضر بسمعة الشركة في السوق العالمية للطيران.

وأكد رئيس نقابة عمال الصيانة،في تصريح له أن توظيف عمال صيانة جدد لن يحل الأزمة بدليل أن الموظف يبقى 5 سنوات في تربص مستمر كي يصبح له الحق الإمضاء على وثيقة الطائرة “APRS” التي تسمح لها بالانقلاع، هذا وإتهم نفس المسؤل مسؤولي الشركة بالسعي لتوظيف معارفهم من خلال فتح مسابقة توظيف تم الإعلان عليها تزامنا مع استمرار الإضراب ليومه الثامن،وفي ذات الصدد قال رئيس نقابة تقني خطوط الجوية الجزائرية، إن هذا التوظيف لا يخيف العمال لأن الشركة تسير وفق القانون العالمي،ومن جهة أخرى أوضح ذات المتحدث أن الاحتجاج الذي يقوده تقنيو الصيانة هدفه إثبات عدم صدقية إدارة الشركة التي تحاول تقزيم أعدادهم ومطالبهم.

رزاقي.جميلة