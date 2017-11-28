إنطلقت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني في دراسة مشروع قانون الصحة ،هذا وعقدت صباح الأمس برئاسة محمد بوعبد الله رئيس اللجنة إجتماع مغلق ، تم فيه الاستماع إلى عدد من رؤساء النقابات المهنية لممارسي القطاع.

وفي هذا الإطار، أكّد رئيس النقابة الوطنية للأطباء العامين صالح لعور، عبد الحميد أمام أعضاء اللجنة أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد أقر ضرورة إشراك كل الفاعلين في الإصلاحات التي مست قطاع الصحة منذ سنة 2001 ، وإستند كمثال على ذلك إلى المخطط الوطني لمكافحة السرطان (2015-2019).

وشدد لعور على ضرورة إحداث تكامل بين القطاعين العام والخاص، مضيفا بأن إستحداث مجلس أعلى للصحة جاء ليلبي ضرورة تحسين الخدمة الصحية سواء في مؤسسات القطاع العام أو القطاع الخاص.

ومن جهته، دعا رئيس النقابة الجزائرية للشبة الطبي الوناس غاشي، إلى ضرورة الاهتمام بالتكوين في أسلاك الشبه الطبي لسد العجز المسجل فيها إثر إحالة العديد من المنتسبين إليها على التقاعد، كما اقترح ضرورة تفعيل مصالح طب العمل بالمؤسسات الاستشفائية .

وأما رئيس النقابة الوطنية لأساتذة الشبه الطبي بن يوسف يوسف، فقد طالب بضرورة تعجيل فتح مسابقات خاصة بتكوين أساتذة شبه الطبي، وذلك تماشيا مع مشروع القانون الجديد للصحة، كما طالب بإعادة النظر في تنظيم معاهد تكوين أساتذة شبه الطبي بإصدار نصوص قانونية جديدة .

وبالمقابل، انتقد رئيس النقابة الوطنية الجزائرية للأطباء النفسانيين، كداد خالد، إهمال مشروع القانون الجديد للصحة النفسية، وفضل أن يولي الجهد في تدخله لإبراز أهمية المرافقة النفسية للمرضى قبل وبعد العلاج ، وقد طالب كداد بتعزيز الجانب الأخلاقي للمهنة، كما أكّد ضرورة إنشاء محكمة خاصة بالأخطاء الطبية على أن يكون القاضي متخصصا في هذا المجال.

أما بالنسبة رئيس النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين للصحة العمومية ،محمد يوسفي ، فقد أكد بأن اهتمام الدولة بقطاع الصحة اتخذ صورة إيجابية للغايةً خصوصا فيما يتعلق بجانب بناء وتجهيز المستشفيات، ودعا، بالمقابل، إلى ضرورة وضع تحفيزات بالنسبة للخدمة المدنية والاستثمار في الكفاءات سواء بالنسبة للقطاع العام أو الخاص.

رزاقي.جميلة