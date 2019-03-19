أعلنت نقابة المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية نزع الثقة من الأمين العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد، نظرا لمواقفه التي لا تمت بأي صلة، لمبادئ الاتحاد العام للعمال الجزائريين.

وطالب نقابة المؤسسة الوطنية للسيارات في بيان لها تحوز بعقد مؤتمر استثنائي للاستجابة لمطالب القاعدة العمالية، التي لا ترغب باستمرار سيدي السعيد على رأس لوجيتيا.

و اجتمع أعضاء نقابة وعمال المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية بجميع أقسامها و وحداتها و فروعها، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، وفي جمعيتها العامة المنعقدة يوم 17 مارس 2019، جدد المجتمعون مساندتهم للحراك الشعبي، وأعلنوا رسميا “نزع الثقة” من الأمين العام عبد المجيد سيدي السعيد وأعضاء أمانته الوطنية. وذلك نظرا لمواقفه التي “لا تمت بأي صلة لا للمبادئ الأساسية للاتحاد العام للعمال الجزائريين ولا لتطلعات العمال”.

ونظرا للمرحلة “الحرجة” التي تمر بها المؤسسة، يطالبون من كل عمال المؤسسة التي “طالما كانت قطب من أقطاب الصناعة الوطنية” للتحلي بالوعي وروح المسؤولية ومباشرة النشاط والحفاظ على المكتسبات. كما دعا المجتمعون العمال إلى الحرص لتفادي أي انزلاق أو تمييع للهدف المنشوف.

فلة-س