نقابة الائمة تعلن مساندتها للعهدة الخامسة بسبب الاستقرار

قال رئيس نقابة الأئمة، جلول حجيمي، خلال منتدى “الوسط” إن، نقابته تؤيد العهدة الخامسة وتدعو الرئيس بوتفليقة للترشح.

وقال حجيمي: “ما نخلوش واش كاين في الجيب ونحوسوا في جيب الناس“، وأضاف أن الاستقرار هو الذي يدفعهم لهذا الخيار.