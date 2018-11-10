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نقابة الائمة تعلن مساندتها للعهدة الخامسة بسبب الاستقرار

yassine yassine 10 نوفمبر 2018 الحدث اضف تعليق 80 زيارة

قال رئيس نقابة الأئمة، جلول حجيمي، خلال منتدى الوسطإن، نقابته تؤيد العهدة الخامسة وتدعو الرئيس بوتفليقة للترشح.

وقال حجيمي:ما نخلوش واش كاين في الجيب ونحوسوا في جيب الناس، وأضاف أن الاستقرار هو الذي يدفعهم لهذا الخيار.

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