نقابة الائمة تعلن مساندتها للعهدة الخامسة بسبب الاستقرار yassine yassine 10 نوفمبر 2018 الحدث اضف تعليق 80 زيارة شاركها Facebook Twitter Google + مقالات مشابهة الإعلام الفرنسي يكشف تفاصيل مخطط لاغتيال ماكرون 10 نوفمبر 2018 زوخ : توزيع 580 سكن عمومي إيجاري الأسبوع المقبل 10 نوفمبر 2018 بداية من 2019:أدوية مبتكرة لعلاج السرطان تدخل السوق الجزائرية 10 نوفمبر 2018 قال رئيس نقابة الأئمة، جلول حجيمي، خلال منتدى “الوسط” إن، نقابته تؤيد العهدة الخامسة وتدعو الرئيس بوتفليقة للترشح. وقال حجيمي: “ما نخلوش واش كاين في الجيب ونحوسوا في جيب الناس“، وأضاف أن الاستقرار هو الذي يدفعهم لهذا الخيار. main_post 2018-11-10 yassine yassine شاركها Facebook Twitter Google +