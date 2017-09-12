

دعت نقابة الأئمة المحسوبة على الاتحاد العام للعمال الجزائريين، كل الأطراف الفاعلة في المجتمع للتحرك والتحدث مع من هم أعلى من بن غبريط بعد حذف “البسملة” والضغط بأساليب حضارية لتفادي أي مخاطر محتملة، وأكدت ذات الجهة أنها ترفض المساس بـ “البسملة”، وبكل مسائل الثوابت الوطنية، مشددة على ضرورة التحرك بشكل مدروس وعدم تسييس الأمر، مع التحدث مع من هم أعلى من أجل الضغط بأساليب حضارية لتفادي أي مخاطر محتملة .

وحسب الموقع الإخباري”سكوب”الذي نقل الخبر على لسان رئيس تنظيم الأئمة النقابي، الشيخ جلول حجيمي، وقال “إن موقف النقابة من حذف البسملة التي أثارت جدلا كبيرا، “واضح” منذ فترة، ويصب في خانة عدم المساس بمثل هذه الأمور، أي ثوابت الأمة وعقيدتها، مشيرا في رد حول تحرك ممثلي الأئمة على مستوى الوزارة أو اللجنة البرلمانية للتربية والتعليم العالي والشؤون الدينية، “أن الأمور كانت بين أخذ ورد لكن موقفنا يعرفه الخاص والعام”.

أما عن تحرك وزارة الخارجية بعد المساس بـ “البسملة” وتحججها بأن قطاع التربية تسيره وزيرة بن غبريط، شدد الإمام ذاته، على ضرورة التحدث مع من هم أعلى والضغط بأساليب حضارية لتفادي أي مخاطر محتملة، في إشارة منه لمراسلة رئيس الحكومة والرئاسة.

رزاقي.جميلة