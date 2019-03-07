قامت 5 نقابات للصحة العمومية، أمس بإصدار بيانا تعلن فيه انضمامها إلى الحراك الشعبي الذي يحدث في الفترة الأخيرة بالجزائر ضد العدة الخامسة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، حيث جاء في البيان: ”نحن المنظمات النقابية المستقلة للصحة المجتمعة اليوم في إطار تكتل نقابي لا يمكننا في أي حال من الأحوال أن نبقى غير مبالين لهذا الزخم الإستثنائي لشعبنا.” وأضافت النقابات “نقدم دعمنا الكامل للمظاهرات التي انطلقت في الـ22 من فيفري الماضي ونسلم رسالة إلى السلطات للنظر في هذا النداء.”

من جهة أخرى، دعت ذات النقابات، إلى الحفاظ على الطابع السلمي للمظاهرات.

رزاقي. جميلة