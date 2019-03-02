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نقابات التكتل للتربية تجتمع هذا الخميس

من أجل الفصل في قرار العودة لشارع:
نقابات التكتل للتربية تجتمع هذا الخميس

idir demiche 2 مارس 2019 الوطني اضف تعليق 55 زيارة

من المنتظر أن تعقد النقابات الستة المنخرطة تحت لواء التكتل النقابي لقطاع التربية، اجتماع نهاية الأسبوع الجاري لتقييم نتائج إضرابات يومي 26 و27 فيفري الماضي وكذا تحديد الآفاق المستقبلية المتعلقة بتحديد رزنامة عمل موحدة وكذا قرار العودة لشارع .

ولوحت نقابات التكتل المتمثلة في كل من “السنابست” و”الكنابست” و”الانباف” والكلا” والاسنيو” والستاف، بالعودة للاحتجاجات ورهن تمدرس التلاميذ في الأسابيع المقبلة بعد طرح قضية رد فعل وزارة التربية الاستفزازية أثناء وقبل وبعد  الاحتجاجات والإضرابات وقضية  مصير الملفات والمطالب المطروحة ، على أن يتم  كذلك مناقشة مدى نجاح هذه الحركات الاحتجاجية والتي تقتضي التفكير الجاد في دعم هذا الخيار مستقبلا واللجوء إلى التصعيد الذي سيكون مدروسا في حال ما اقتضت الضرورة لذلك.

رزاقي.جميلة

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