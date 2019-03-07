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نقابات التعليم العالي تتحد لإنجاح مسيرة 8 مارس

islam kaab 6 مارس 2019 الوطني اضف تعليق 147 زيارة

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أعلنت كل من نقابات المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي “الكناس” ونقابة أساتذة التعليم العالي، التابعة للكنفدرالية العام المستقلة للعمال في الجزائر، عن المشاركة بقوة في إحتجاج الشعب الجزائري يوم 8مارس الجزائري.
وأشار مجلس “الكناس” عن جناج عزي عبد المالك في بيان له انه خرج الأساتذة الجامعيون في المسيرات الشعبية ليومي22 فيفري 2019 و1 مارس 2019 وهم على قناعة بشرعية وصواب الاحتجاج الوطني للشعب الجزائري الذي خرج بكل فيئاته، ولهذا لقد شرعت المكاتب الوطنية لكل من نقابة “الكناس” وهو احد نقابات الكنفدرالية من كنفدرالية النقابات المستقلة ونقابة أساتذة التعليم العالي المتضامنين التابعة للكنفدرالية العام المستقلة للعمال في الجزائر في تدعيم هذا الاحتجاج، وإعتبرت النقابتين أن مشاركتها في هذه المسيرة سوف تكون بدون علامات مميزة عن كل فئات الشعب وهدفنا الوحيد المشاركة بقوة في دينامكية تدفع البلاد إلى الازدهار والسلم.
ر.جميلة

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