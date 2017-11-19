

أثار إعلان وزارة التربية الوطنية عن فتح مسابقة للتوظيف الخارجي والترقية المهنية لرتبة طبيب عام ونفساني عيادي ومساعد تمريض رئيسي وممرض حاصل على شهادة دولة والتي تتعلق أساسا بالطب المدرسي، حفيظة نقابيي القطاع الذين طالبوا بتفعيل طب العمل باعتباره أولوية مقارنة مع الأول.

ونددت نقابات التربية على غرار المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس لقطاع ثلاثي الأطوار للتربية “الكناباست” والفدرالية الوطنية للتربية “السناباب”، بتماطل وزارة التربية الوطنية في تفعيل ملف طب العمل على ارض الواقع على الرغم من فتحه في مختلف المناسبات.

الكناباست: حجج الوزارة بعدم توفر أطباء عمل واهية

أعابت نقابة “الكناباست” على لسان المكلف بالإعلام بوديبة مسعود، على وزارة التربية فتح وتخصيص مسابقة لتوظيف أطباء للطب المدرسي في الوقت الذي لم يرى فيه ملف طب العمل النور لحد الساعة، مؤكدا أن مطالب نقابات التربية لطالما تمحورت على هذه القضية

وأبرز بوديبة في حديث مع “الجزائر”، بأن ملف طب العمل كان من المفروض على الوصاية تفعيله لاسيما مع توفر الإطار القانون الخاص به و المتمثل في محضر 19 مارس 2015 التي تم خلاله اصدرا قرار وزاري مشترك يسمح بالتأسيس لطب العمل في قطاع التربية الوطنية والذي يفرض على الوصاية العمل الجاد لتجسيده ميدانيا، معيبا عليها استمرار التحجج بعدم توفر أطباء عمل لحد الساعة في الوقت الذي يتوجب عليها فتح مسابقة لهذا الغرض سيما وأن الاطباء المتخصصين في هذا الشأن والمتواجدين على مستوى وزارة الصحة يمكنهم الانتداب ولائيا و تغطية احتياجات كل ولاية لتجسيد هذا المطلب.

السناباب: على الوزارة البت في الملف ووضع خطة عمل للشروع في تطبيقه

من جهته استنكر المكلف بالاعلام لدى فدرالية عمال التربية “السناباب” نبيل فرقنيس، الغموض الذي يكتنف ملف طب العمل لحد الساعة وهروب وزارة التربية و امتناعها في كل مناسبة عن التطرق والبت فيه، مشددا على ضرورة إسراع الوصاية في تطبيق طب العمل على غرار ما هو معمول به لدى وزارة الدفاع الوطني

وأشار فرقنيس في اتصال مع “الجزائر” الى أن وزارة التربية لا تملك النية الصادقة في الاستجابة لمختلف الملفات المرفوعة على مستواها الأمر الذي يدفعها في كل مرة الى اتخاذ سياسة الهروب الى الإمام وتبرير مواقفها بحجج واهية ليس لها علاقة بما هو موجود على ارض الواقع، مؤكدا ان تحججها في كل مرة بعدم توفر الأطباء أمر غير منطقي، سيما وأن عدد الأطباء المتخرجين كل عام من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمتواجدين على مستوى وزارة الصحة يفوق المطلوب، يبقى عليها وضع الخطوط العريضة للشروع في تنفيذه من خلال فتح مسابقة توظيف لهذا الغرض .

وفاء مرشدي