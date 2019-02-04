ترفض نقابات التربية المشاركة في الاجتماع المقرر اليوم مع وزارة التربية لمناقشة ملف الخدمات الاجتماعية، و اعتبرت انه لا جدوى من هذه اللقاءات، و الحوارات التي لا تحمل حلولا للانشغالات المطروحة، كما أكدت أنها ستقاطع أيضا اجتماع الأربعاء المقبل الخاص بمناقشة ملف القانون الأساسي للسبب ذاته.

و قال أمس، رئيس النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني “السناباست” مزيان مريان، في تصريح ل”الجزائر”، أن النقابات قررت عدم حضور الاجتماع المقرر اليوم مع مستشار وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، و أضاف أن هذا القرار جاء بعدما بقيت الملفات مطروحة من دون حلول أو تسوية، و اعتبر انه وفي هذه الحالة فلا فائدة من حضور الاجتماعات و اللقاءات التي لا تفضي في النهاية إلى قرار واضح وحل فعلي لانشغالات الشريك الاجتماعية.

و بخصوص الاجتماع الثاني المقرر بعد غد الأربعاء مع الوزارة، من اجل التفاوض حول القانون الأساسي، قال المتحدث ذاته أن النقابات قررت أيضا مقاطعته لنفس الأسباب التي قاطعت من اجلها لقاء اليوم.

من جانبه مجلس ثانويات الجزائر، عبر عن رفضه الخضوع لمطالب الوزارة، و اعتبر أن مناقشة ملف الخدمات الاجتماعية في الاجتماع المزمع اليوم ، وملف القانون الأساسي يوم الأربعاء، لا يأمل فيه خيرا ولدى فضل عدن المشاركة فيه، و اعتبر أن فحوى المحاضر التي تسلمتها النقابات الخمسة باستثناء الكناباست التي لم تشارك في إضراب 21 جانفي المنصرم، أنها لم يتم فيها الرد على ما تم نقاشه فعلا خلال الجلسات.

هذا و من المقرر أن يجتمع التكتل النقابي الأسبوع المقبل لاتخاذ قرارات يحدد آليات الإضراب المقرر نهاية الشهر الجاري.

رزيقة.خ