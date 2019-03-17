نقابات التربية ترفض التفاوض مع بدوي وتتمسك بخيار المقاطعة

رفضت نقابات التربية الرد اليوم على مطلب الحكومة التي يقودها الوزير الأول، نور الدين بدوي من أجل التشاور حول الوضع الحالي للبلاد وتبادل الأراء، وجاء هذا الرد بعد أن دعت الوزارة الأولى دعوة لنقابات التربية لحضور لقاء ظهر اليوم للتشاور

من جهته أكد بوعلام عمورة، المنسق الوطني لنقابة الساتاف، في تصريح إعلامي، أن الوزارة الأولى استدعت نقابات التربية المعتمدة لحضور اجتماع ظهر اليوم للتشاور حول الوضع الحالي الذي تعيشه البلاد، و قال عمورة أن الأمين العام لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية اتصل بنقابات التربية لإبلاغها باللقاء المقرر مع الوزارة الأولى ظهر اليوم وقال عمورة نقلا عن المتحدث أن الوزارة الاولى أعطت الأسبقية لنقابات التربية للتشاور حول الوضع الحالي للبلاد لتبادل الأراء كما أشار المتحدث الى ان مصالح الوزيرة بن غبريت أيضا اتصلت بالنقابات لإبلاغها عن الاجتماع المقرر مع مصالح الوزير بدوي.

من جهته رفض المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية، الاستجابة لدعوة الحكومة الموجهة من طرف وزارة التربية الوطنية، لعقد لقاء والتفاوض بخصوص مواقفهم المتعلقة بالحراك الشعبي الذي تشهده الجزائر منذ 22 فيفري المنصرم،و قال بوديبة أن “نقابات التربية الوطنية تلقت دعوة من طرف وزارة التربية الوطنية للاجتماع هذا المساء، المؤكد أنها ستتمحور حول الوضع الحالي المحتقن”

وبخصوص موقفهم من الدعوة أوضح الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال بالكناباست “حاليا نحن بصدد التحضير لموقف موحد، إننا نرفض بشكل قاطع التفاوض على مطالب الحراك الشعبي والتطرق لها خلال الاجتماع”

رزاقي.جميلة