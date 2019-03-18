رفضت نقابات التربية، الرد على مطلب الحكومة التي يقودها الوزير الأول، نور الدين بدوي، من أجل التشاور حول الوضع الحالي للبلاد وتبادل الأراء، وجاء هذا الرد بعد أن دعت الوزارة الأولى نقابات التربية لحضور لقاء تشاوري أعلنت عنه بخصوص مواقفهم المتعلقة بالحراك الشعبي الذي تشهده الجزائر منذ 22 فيفري المنصرم.

شرع أمس الوزير الأول نور الدين بدوي و نائب الوزير الأول وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، في مشاورات مع الجمعيات والطلبة والمجتمع المدني والأحزاب قبل تشكيل حكومة جديدة تضم كفاءات وطنية بانتماء أو دون انتماء سياسي، وهذا على ضوء توجيهات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وجاء رد نقابات التربية بالرفض على مسعى الحكومة التي إستدعتهم أمس عن طريق وزارة التربية الوطنية.

من جهته أكد بوعلام عمورة، المنسق الوطني لنقابة الساتاف، في تصريح إعلامي، أن الوزارة الأولى استدعت نقابات التربية المعتمدة لحضور اجتماع ظهر الأمس للتشاور حول الوضع الحالي الذي تعيشه البلاد،و قال عمورة أن الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية اتصل بنقابات التربية لإبلاغها باللقاء المقرر مع الوزارة، وقال عمورة نقلا عن المتحدث أن الوزارة الأولى أعطت الأسبقية لنقابات التربية للتشاور حول الوضع الحالي للبلاد لتبادل الأراء، كما أشار المتحدث إلى أن مصالح وزارة التربية الوطنية أيضا اتصلت بالنقابات لإبلاغها عن الاجتماع المقرر مع مصالح الوزير بدوي.

في السياق ذاته، رفض المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية، الاستجابة لدعوة الحكومة الموجهة من طرف وزارة التربية الوطنية، و قال بوديبة، أن نقابات التربية الوطنية تلقت دعوة من طرف وزارة التربية الوطنية للاجتماع، المؤكد أنها ستتمحور حول الوضع الحالي المحتقن، وبخصوص موقفهم من الدعوة أوضح الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال بالكناباست قال “حاليا نحن بصدد التحضير لموقف موحد، إننا نرفض بشكل قاطع التفاوض على مطالب الحراك الشعبي والتطرق لها خلال الاجتماع.” وأضاف في ذات الصدد أن الكناباست لن تشارك في هذا اللقاء وليست معنية بخرجاته.

وللإشارة جاء هذا الطلب بعد ساعات من إعلان الوزير الأول نور الدين بدوي و نائب الوزير الأول وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، شروعهم في مشاورات لتشكيل حكومة جديدة تضم كفاءات وطنية بانتماء أو دون انتماء سياسي على ضوء توجيهات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.

رزاقي.جميلة