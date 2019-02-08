حسب ما جاء في بيان لها: نقابات التربية : الوزارة غيرت محتوى النقاش الذي دار بيننا

كشفت النقابات المستقلة لقطاع التربية أن المحاضر التي تسلمتها بعد لقائها بوزارة التربية جاءت مختلفة تماما عن النقاش الذي دار بين الطرفين قبل اضراب 21 جانفي الماضي.

وقالت النقابات في بيان لها أن الجهـة الوزارية التي قامت بتحــرير مشاريع المحاضر لم تكن هي نفسها التي اجتمعت مع النقابات.

وأضافت أنه بعد إطلاع كل نقابة على حدى على نسخة مشروع المحضر الخاص بها، تبين أن محتوى مشــــــاريع هذه المحاضر جاءت مختلفة تماماً عن مضمون النقاش الذي دار خلال الجلسات مع ممثلي الــــــــوزارة و هذا في أغلب الملفات التي تم تداولها”.

وأمام هذا الوضع ترفض النقابات المستقلة لقطاع التربية المحاضر بمضامينها الحالية و قد قامت بإبلاغ الوزارة بجل ملاحظاتها عليها”.

هذا دعت النقابات الوزارة موظفات وموظفي القطاع إلى عدم الانسياق وراء محاولات زرع الريبة و الشك في صفوفهم بينهم وبين نقاباتهم عن طريق التسريبات المتتالية.

فلة-س