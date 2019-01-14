كشف مدير المصالح البيطرية بوزارة الفلاحة، قدور هاشمي، عن نفوق 2800 رأس غنم بسبب وباء الحمى القلاعية ووباء المجترات الصغيرة بعدما تأكد انتشار الوبائين في 15 ولاية من الوطن.

وفي تدخل له عبر الإذاعة الوطنية، قال قدور هاشمي إن “هناك ولاية تضررت من هذا المرض الحمى القلاعية ولدينا كمية من اللقاحات الموجودة في الميدان وأن البياطرة يلقحون الماشية بصفة عادية ونحن في اتصال مع الفلاحين والمربين من اجل تحديد الخسائر للشروع في إحصائيات التعويض”.

كما أكد مدير المصالح البيطرية أن مصالح الوزارة تعكف على تقديم موعد استلام اللقاحات الخاصة بوباء الحمى القلاعية ووباء المجترات الصغيرة قبل موعد التسليم المتفق عليه مع المنتج والذي تم تحديده في السابق مع نهاية الشهر الجاري.

وأوضح انه ” بعد الإعلان عن ظهور هاذين الوبائين تجندت كل الحكومة فقد أعطى الوزير الأول تعليمة لكي نقوم و بصفة بإبرام صفقة استعجاليه، وبالفعل قمنا بالتعاقد مع منتج بالتراضي وستصل أول شحنة أدوية خاصة بوباء المجترات الصغيرة قبل نهاية الشهر الحالي، ونحن نعمل على دراسة إمكانية تسلم اللقاح قبل موعد الاستلام المتفق عليه “.

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