كشف المدير العام لمصرف السلام عن تسهيلات سيقدمها البنك للمواطنين الراغبين في الاستثمار، مؤكدا أن مصالحه تفكر في إطلاق سندات إسلامية، أي خالية الربا، توازيا مع الأرباح التي حققها مصرف السلام بعد أن بلغت 1.8 مليار دينار.

وأفاد ناصر حيدر الرئيس المدير العام لمصرف السلام أن البنك يمول عدة مشاريع مع المؤسسات والأفراد المواطنين في عدة مجالات من بينها السيارات والسكن والتأجير والأجهزة الكهرومنزلية والعديد من المنتوجات، مفيدا أن شروط الاستفادة من التسهيلات التي يقدمها البنك تقتضي من المصرف أن يملي على الزبائن بعض شروطه أثناء المعاملات ليحمي استثماراته، كاشفا أن هناك 65 ضابطا من ضوابط المعاملات في عمل البنوك الإسلامية.

وهوّن المدير العام لمصرف السلام من مخاطر الأزمة الاقتصادية التي تمر بها الجزائر، مشيرا إلى أن الإنتاج الجزائري كاف لتجاوز الأزمة الاقتصادية الحالية عن طريق الادخار وعدم اللجوء المديونية الخارجية وكذا تقاسم المخاطر بين الزبون، وأضاف ذات المتحدث ان مصرف “السلام الجزائر”، قد أطلق منذ مدة قروضا عقارية ميسّرة جديدة للجزائريين المقيمين داخل الوطن وخارجه، كخدمة تتطابق وكافة الصيغ المعتمدة من قبل هيئة الفتوى والرقابة الشرعية، لتحمل صفة “حلال”، وهو ما يستجيب لرغبات المستهلك الجزائري وتطلعاته، مفيدا في هذا الشأن أن البنوك العمومية تحوز على ما نسبته 83 بالمائة من المعاملات البنكية.

وأضاف مدير مصرف السلام أن البنك سيعرف توسعا على جميع الأصعدة، بما فيها إطلاق خطة للانتشار الجغرافي لتغطية المناطق التي توفر طلبا كبيرا في جنوب الجزائر، كما أفاد أن المصرف شرع خلال السنة الجارية في تدريب إطاراته على أساليب وتقنيات الصيرفة الإسلامية وآليات التمويل الإسلامي المتناسبة مع طبيعة كل نشاط اقتصادي سواء في مجال العقار أو الصناعة أو تمويل المؤسسات الصغيرة وقطاع الفلاحة، أو الأساليب التحتية. وعلى رأسها الصكوك.

عمر حمادي