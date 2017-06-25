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نفطال تطمئن زبائنها بوفرة الوقود خلال يومي العيد

eldjazair 25 يونيو 2017 الاقتصاد اضف تعليق 21 زيارة

طمأنت مؤسسة نفطال زبائنها بتوفر الوقود خلال يومي العيد بالكميات الكافية في كل محطاتها المنتشرة عبر التراب الوطني.
و أوضح المستشار الاعلامي لنفطال جمال شردود في تدخل له على أمواج القناة الأولى أن مراكز التخزين و التوزيع التابعة للمؤسسة تشتغل 24 ساعة على 24 ، وبالتالي فإن البنزين سيكون متوفرا و بالكميات الكافية خلال يومي العيد وطيلة أيام الاسبوع عبر كل المحطات

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