نفطال تطمئن زبائنها بوفرة الوقود خلال يومي العيد

طمأنت مؤسسة نفطال زبائنها بتوفر الوقود خلال يومي العيد بالكميات الكافية في كل محطاتها المنتشرة عبر التراب الوطني.

و أوضح المستشار الاعلامي لنفطال جمال شردود في تدخل له على أمواج القناة الأولى أن مراكز التخزين و التوزيع التابعة للمؤسسة تشتغل 24 ساعة على 24 ، وبالتالي فإن البنزين سيكون متوفرا و بالكميات الكافية خلال يومي العيد وطيلة أيام الاسبوع عبر كل المحطات