طمأنت مؤسسة نفطال زبائنها بتوفر الوقود خلال يومي العيد بالكميات الكافية في كل محطاتها المنتشرة عبر التراب الوطني.
و أوضح المستشار الاعلامي لنفطال جمال شردود في تدخل له على أمواج القناة الأولى أن مراكز التخزين و التوزيع التابعة للمؤسسة تشتغل 24 ساعة على 24 ، وبالتالي فإن البنزين سيكون متوفرا و بالكميات الكافية خلال يومي العيد وطيلة أيام الاسبوع عبر كل المحطات
نفطال تطمئن زبائنها بوفرة الوقود خلال يومي العيد
طمأنت مؤسسة نفطال زبائنها بتوفر الوقود خلال يومي العيد بالكميات الكافية في كل محطاتها المنتشرة عبر التراب الوطني.