

هاجمت رئيسة حزب العدل والبيان، نعيمة صالحي، أمس،أقطاب لقاء الثلاثية، الذي جمع الوزير الأول برؤساء منتدى المؤسسات والأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، وطالبت النائب في البرلمان تدخل الرئيس بصفة مستعجلة لإنقاذ المؤسسات العمومية.

وكتبت صالحي على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك :”أنّه تمّ اليوم تسليم المؤسسات الإقتصادية العمومية للخواص من رجال المال و الأعمال”، في إشارة منها إلى إجتماع الثلاثية.

وأضافت: “تحقق حلم من يريدون إرجاع المواطن الجزائري لعهد الخمّاسة والطبقة العليا البرجوازية والطبقة الدنيا الميزيرية”.

واستنكرت رئيسة حزب العدل والبيان والنائب في البرلمان: “أين هو برنامج بوتفليقة ؟ بل أين هو بوتفليقة لإنقاذ شعبه، أين المطالبون بتعميم اللّغة الامازيغية، أظنهم فهموا أنه لم يبق وطن يقسم و لا لغة تعمم كل أخذه الغراب و طار يا أحرار “.

وختمت صالحي بالقول: “لم تبقى لنا إلا أغنية حيزية نوظفها في تعزية الجزائر”.

وكان الوزير الأول، احمد اويحيي، قد كشف أمس، بعد لقاءه برجال الأعمال وممثل الاتحاد العام للعمال الجزائريين عن فتح المؤسسات العمومية الصغيرة أمام القطاع الخاص، ولم يحدد خلالها طبيعة الشركات التي ستعرض للخوصصة، لكنه لمح إلى استبعاد الشركات الكبرى أو الإستراتيجية، من جانب أخر قال بان الحكومة ستدرس طلبات المؤسسات المحلية للإلتزام في تمويل وإنجاز وتسيير الـمنشآت العمومية التي ستبادر الدولة بورشاتها.

رفيقة معريش