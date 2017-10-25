

حملت رئيسة حزب العدل والبيان،نعيمة لغليمي صالحي ،الشعب الجزائري مسؤولية التقهقر السياسي للطبقة السياسية، كونه المسؤول عن إختيار الأشخاص الغير مسؤولين في كل عرس إنتخابي.

ووصفت رئيسة حزب العدل والبيان،نعيمة صالحي،مرحلة الانتخابات بـ” حمة الانتخابات” ،وقالت إنها حُمّى” التزلبيحة “التي تتكرر كل خمس سنوات، ويقع فيها الشعب ضحية ، وقالت”الشعب وحده من سلط جلاديه على نفسه و الذي تضربه يده يتحمل صفعتها ، المواطن الجزائري ينسى الجحر الذي لُدغ منه بمجرد أن تمسه حمة الانتخابات ؛ إنها حُمّى التزلْبيحة …التي تتكرر كل خمس سنوات.”

أوضحت رئيسة حزب العدل والبيان،في قراءة لها عبر صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي، أن الأحزاب قوتها في قاعدتها النضالية الواسعة و المتنامية ، و الشعب الجزائري جزءه الأكبر عازف عن العمل السياسي ، والانتظام الحزبي والجزء الآخر يناضل في أحزاب جلاديه و يساهم في التزوير لصالحه مقابل وعود كاذبة و فتات خصص له لفترة قصيرة قبيل الانتخابات.

مضيفة” فلما تقع الفأس في الرأس و تسحب من تحت قدميه الحصيرة بمجرد خروج نتائج الانتخابات يبدأ في ندب حظه و اللوم على غيره ممن تخلى عنهم من أحزاب سياسية بديلة.”تضيف”ناسيا أن من يفوز بالأغلبية من الأحزاب في الانتخابات يفرض منطق القوة و يُنصّب المسؤولون من صفه.” و بهذا يكون الشعب وحده من سلط جلاديه على نفسه.

رزاقي جميلة