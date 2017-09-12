حذرت رئيسة حزب العدل والبيان، نعيمة صالحي، من تواجد أطراف تعمل في الخفاء تخطط لإضعاف وتكسير المنظومة السياسية في البلاد.

وقالت صالحي: “يكاد أن ينجح المتربصون بالمنظومة السياسية و التجربة الديمقراطية الناشئة في الجزائر في تدمير روح العمل النضالي ، و ذلك بكسر كل آليات العمل السياسي بما في ذلك مراحل العملية الانتخابية ، حيث تم الدوس على الدستور بقوانين غير موضوعية بل و أحيانا بتعليمات انفرادية لا تمت للدستور بصلة رغم تحفظنا على بعض مواده الجاحدة في حق الأحزاب السياسية ، فإذا لم يدرك المواطن الجزائري الحر أنه من واجبه مقاومة هذا الخطر الزاحف و الرامي إلى جر الجزائر إلى ما لا يحمد عقباه ، و ذلك بالصمود و عدم ترك الساحة السياسية شاغرة لترك المجال للإخلال بالقوانين الراعية للعمل السياسي و التجربة الديمقراطية في الجزائر .”

ودعت صالحي في تصريح أطلقته عبر موقعها الرسمي في التواصل الاجتماعي ، النخبة والشباب للمشاركة في العمل السياسي ” وجب على النخبة الجزائرية المدركة لهذا الخطر بالتصدي و ليس بترك المسؤولية و ذلك بإشراك الشعب في هذا المسعى لأن العزوف السياسي الذي عشش في أذهان الناس هو في حد ذاته آفة تنخر العمل السياسي و تدمر ركائزه مما تنتج عنه هشاشة الحكومات المتعاقبة العارضة لمخططاتها في كل مرة أمام البرلمان المنبثق من رحم المنظومة السياسية المعتلة المتجهة نحو التفكك و الاندثار.”

رزاقي جميلة