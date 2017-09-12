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نعيمة صالحي: أطراف تخطط لإضعاف المنظومة السياسية

دعت النخبة للمشاركة في العمل السياسي:
نعيمة صالحي: أطراف تخطط لإضعاف المنظومة السياسية

eldjazair 11 سبتمبر 2017 الوطني اضف تعليق 27 زيارة

حذرت رئيسة حزب العدل والبيان، نعيمة صالحي، من تواجد أطراف تعمل في الخفاء تخطط لإضعاف وتكسير المنظومة السياسية في البلاد.
وقالت صالحي: “يكاد أن ينجح المتربصون بالمنظومة السياسية و التجربة الديمقراطية الناشئة في الجزائر في تدمير روح العمل النضالي ، و ذلك بكسر كل آليات العمل السياسي بما في ذلك مراحل العملية الانتخابية ، حيث تم الدوس على الدستور بقوانين غير موضوعية بل و أحيانا بتعليمات انفرادية لا تمت للدستور بصلة رغم تحفظنا على بعض مواده الجاحدة في حق الأحزاب السياسية ، فإذا لم يدرك المواطن الجزائري الحر أنه من واجبه مقاومة هذا الخطر الزاحف و الرامي إلى جر الجزائر إلى ما لا يحمد عقباه ، و ذلك بالصمود و عدم ترك الساحة السياسية شاغرة لترك المجال للإخلال بالقوانين الراعية للعمل السياسي و التجربة الديمقراطية في الجزائر .”
ودعت صالحي في تصريح أطلقته عبر موقعها الرسمي في التواصل الاجتماعي ، النخبة والشباب للمشاركة في العمل السياسي ” وجب على النخبة الجزائرية المدركة لهذا الخطر بالتصدي و ليس بترك المسؤولية و ذلك بإشراك الشعب في هذا المسعى لأن العزوف السياسي الذي عشش في أذهان الناس هو في حد ذاته آفة تنخر العمل السياسي و تدمر ركائزه مما تنتج عنه هشاشة الحكومات المتعاقبة العارضة لمخططاتها في كل مرة أمام البرلمان المنبثق من رحم المنظومة السياسية المعتلة المتجهة نحو التفكك و الاندثار.”
رزاقي جميلة

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