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“نعمل على تنشيط التبادلات التجارية الجزائرية- المصرية”

السفير المصري بالجزائر:
“نعمل على تنشيط التبادلات التجارية الجزائرية- المصرية”

idir demiche 2 فبراير 2019 الاقتصاد اضف تعليق 94 زيارة

صرح سفير جمهورية مصر العربية بالجزائر، أيمن مشرفة، ببرج بوعريريج، بأن “سلطات بلاده تعمل على تنشيط التبادلات التجارية الجزائرية/المصرية”. وأوضح ذات الدبلوماسي لدى زيارته لمجمع كوندور المتخصص في الصناعة الإلكترونية، “نحن نشجع المستثمرين المصريين على الاستثمار في السوق الجزائرية كونها سوقا واعدة وكبيرة ولها مميزات كثيرة كما هو الشأن بالنسبة لأصحاب الرؤوس الأموال الجزائريين للاستثمار في مصر.”

وبعد أن وصف العلاقة السياسية بين البلدين ب” الممتازة”، أفاد مشرفة بأن “حجم التبادل التجاري بين البلدين ناهز 500 مليون دولار.” من جهته، أوضح الرئيس المدير العام لمجمع كوندور للصناعات الإلكترونية، عبد الرحمن بن حمادي، أن “المجمع يطمح إلى رفع قيمة الصادرات تجاه جمهورية مصر العربية بأكثر من 10 مليون دولار” مؤكدا بأن “هذه الأخيرة تمثل بوابة لقرابة 1 مليار مستهلك في شرق القارة الإفريقية حيث أن مجمع كوندور يطمح للاستفادة من خبرة الإطارات المصرية لترويج المنتجات الجزائرية.”

وفي سياق آخر وعد السفير المصري بالجزائر ب”تسهيل إجراءات منح تأشيرات دخول التراب المصري للمناصرين الجزائريين من أجل تشجيع منتخبهم الوطني خلال نهائيات كأس أمم إفريقيا المقررة في الفترة الممتدة بين 21 يونيو و 19  يوليو القادمين بجمهورية مصر”، مشيرا إلى أنه “قد تم إصدار قرابة 41 ألف تأشيرة للسياح الجزائريين خلال السنة المنصرمة.”

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