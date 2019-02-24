كشف وزير التعليم العالي الطاهر حجار عن تحيين البرامج المقدمة للطلبة الدارسين بالمدرسة العليا للأساتذة مؤكدا أنه تم اتخاذ هذا الإجراء لمراجعة الإستراتيجية المقدمة من طرف وزارة التعليم العالي بالإضافة لتكييفها مع الدروس الجديدة للبرنامج الدراسي الجديد المقدم من طرف وزارة التربية.

وأضاف حجار خلال إشرافه على انطلاق الدورة العادية للمجلس الوطني للبرامج من ثانوية الرياضيات بالقبة أمس بمشاركة وزارة التربية الوطنية ووزارة الشؤون الدينية و الأوقاف أن الدروس المقدمة حاليا، للطلبة الدارسين بالمدرسة العليا للأساتذة لا تتماشى مع البرامج الجديدة كما تبين أنها شبه موحدة لكنها لم تتجدد منذ مدة وسيتم تنصيب اللجان الفرعية لتعيين البرامج وفق الشهادات الجديدة و قال :” وزارة التعليم العالي بمعية العديد من القطاعات الحيوية تعمل على إعداد برامج خاصة بالمدارس العليا تخدم الجزائر في المستقبل القريب وتكييفها مع الدروس الجديدة سيما وأن هذه الأخيرة لا تتماشى إطلاقا مع الدروس المقدمة في المدارس العليا للأستاذة على المستوى الوطني ” و تابع في السياق ذاته :”اللجنة البيداغوجية الوطنية للمدارس العليا للأساتذة تعمل على لتحيين البرامج بما يتماشى مع المنظومة التربوية حيث يتم إعادة النظر فيها كل 5 سنوات وطالب وتحيينها وتكييفها مع البرامج الجديدة لوزارة التربية الوطنية وأضاف:”إنه و حرصا منا على تحقيق هذا الهدف تم إنشاء اللجنة الوطنية البيداغوجية للمدارس العليا وتكفلت بتشخيص الوضعية العامة للمدارس العليا والأساتذة ودراسة مدى ملاءمة البرامج المدرسية وإمكانية تحيينها ولقد تم تنصيب هذه اللجنة يوم 6 فيفري 2018 والمتكونة من 24 عضوا2 من كل مدرسة عليا وعضوين ممثلين عن وزارة التربية الوطنية “.

وشدد وزير التعليم العالي على ضرورة إعادة النظر في عدد الطلبة الموجهين للمدارس العليا للأساتذة وكذا طريقة انتقالهم والتحاقهم وذكر :” هناك إقبال هائل على المدارس العليا من حملة شهادة البكالوريا بمعدلات مرتفعة مما يمكن من الاختيار الجيد للمنتسبين لها وتحقيق تكوين نوعي والعمل على تحيين البرامج المدرسة وإعادة النظر في مرة على الأقل في كل فترة لا تتجاوز 5 سنوات وذلك تماشيا مع التغييرات التي تحدث عبر مختلف الجامعات”

زينب بن عزوز