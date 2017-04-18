أكدت سامية بن مغسولة أنه “من ضمن البرنامج المسطر من طرف المديرية العامة للشباب و استمرارا للحوار و ربط لجسر التواصل تقوم المديرية بحملة تحسيسية توعوية جهوية للشباب عبر الوطن لإقناعهم بالمشاركة و أداء واجبهم الانتخابي و هذا بالتنسيق بين وزارتي الشباب و الرياضة و الداخلية “.

و أضافت المديرة العامة للشباب بوزارة الشباب و الرياضة سامية بن مغسولة خلال استضافتها امس الاثنين في برنامج ضيف الصباح بالقناة الإذاعية الأولى أن” الخطاب الموجه للشباب تحسيسي كي يساهم في استقرار البلاد،مع تذكيرهم بالفترة التاريخية الماضية،مشيرة إلى أن الشاب الجزائري واعي و دورنا فتح الحوار معه مع إطلاعه على الواقع مهما كان توجهه”.

وكشفت بن مغسولة أن “آخر تجمع للحملة التحسيسية سيكون كبيرا بالجزائر العاصمة يجمع شباب 48 ولاية و ذلك إما يوم 30 أفريل أو الفاتح ماي بالقاعة البيضاوية بإشراف مباشر لوزير الداخلية و الجماعات المحلية و بالتنسيق مع وزارة الشباب و الرياضة”.

و أشارت المتحدثة ذاتها إلى أن “المديرية العامة للشباب تسعى جاهدة للتحكم في إدارة أوقات الفراغ لدى الشباب، و لن يتم ذلك إلا بتضافر الجهود مع القطاعات الأخرى”.

و تطرقت بن مغسولة إلى البرنامج المسطر للفترة الصيفية إذ سيتم التكفل بـ 22 ألف شاب من الجنوب عبر 14 ولاية سياحية ، إضافة إلى نشاطات ثرية التي ستقام محليا عبر المسابح المتنقلة و كذا فضاءات للعائلات عبر المخطط الأزرق بما فيها نشاط (دار الدزاير)، موضحة أنه هناك تبادل بين شباب الجزائر و نظرائهم من بعض الدول العربية و الأوروبية”.

ق.و