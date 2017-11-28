طالبت جمعية النساء الصحراويات بفرنسا, الدولة الفرنسية بالتدخل العاجل لوقف الممارسات القمعية من طرف أجهزة الأمن المغربية ضد المتظاهرات من النساء الصحراويات بشكل سلمي في المدن المحتلة للمطالبة بتمكين الشعب الصحراوي في تقرير مصيره, وفقا لما أوردته وكالة الانباء الصحراوية أمس.

وأوضحت الوكالة أن جمعية النساء الصحراويات بفرنسا, بعثت بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمناهضة التعذيب ضد المرأة, رسالة الى وزيرة الشؤون الاجتماعية والمرأة في الحكومة الفرنسية لاطلاعها على وضعية المرأة الصحراوية خاصة في المدن المحتلة وما تتعرض له من بطش وتنكيل من قبل أجهزة الأمن المغربية.

و جاء في الرسالة أن “المرأة الصحراوية تعرضت خلال الوقفات والمظاهرات والاحتجاجات التي تشهدها مدن الصحراء الغربية وجنوب المغرب للتعذيب والتعنيف المباشر والمعاملة اللاإنسانية” من قبل قوات الامن المغربية.

ودعت الجمعية في رسالتها, الدولة الفرنسية الى ” التدخل العاجل لوقف كافة أشكال التدخلات القمعية التي تطال المتظاهرين السلميين من النساء والسماح لهن بالتعبير السلمي عن مطالبهن المشروعة”.

وناشدت الجمعية كافة الضمائر الحية من فعاليات نسائية فرنسية للتضامن مع نظيراتها من نساء الصحراء الغربية لوقف التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية التي تتعرض لها المرأة الصحراوية من قبل أجهزة الامن المغربية.

وجددت الرسالة دعوتها المجتمع المدني الفرنسي والحكومة الفرنسية للضغط على الدولة المغربية لأجل القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة الصحراوية, وتمتيعها بكل الحقوق التي تكرسها المواثيق والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وكذا فتح تحقيق دولي مستقل حول أوضاع حقوق الإنسان بالصحراء الغربية و من ضمنها أوضاع المرأة الصحراوية.

كما طالبت الرسالة بضرورة إنشاء آلية دولية لمراقبة حقوق الإنسان بالصحراء الغربية قصد حماية الشعب الصحراوي عموما والمرأة الصحراوية من الانتهاكات التي يمارسها النظام المغربي.

وجاء في الرسالة أيضا أن “العالم يحتفل باليوم العالمي لمناهضة التعذيب في الوقت الذي لا تزال الدولة المغربية تمارس التعذيب ضد النساء الصحراويات وكافة أشكال المعاملة المشينة مخلة بالتزاماتها الدولية من خلال انتهاك الاتفاقيات الدولية كاتفاقية مناهضة التعذيب و المعاملة القاسية واللاإنسانية والاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز والقضاء على العنف ضد المرأة”.