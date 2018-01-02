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“نطالب بإنشاء مناطق تبادل حر مع الحدود الجزائرية”

رئيسة الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة::
“نطالب بإنشاء مناطق تبادل حر مع الحدود الجزائرية”

eldjazair 1 يناير 2018 الاقتصاد اضف تعليق 39 زيارة

دعت وداد بوشماوي رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، إلى إنشاء مناطق تبادل حرة على طول الحدود مع الجزائر لأجل التقليل من التجارة الموازية وحركة التهريب.
وأشارت وداد بوشماوي خلال مرورها على إذاعة ” موزاييك أف أم ” التونسية هذا الأسبوع خلال مداخلتها إلى أن منطقة قفصة الحدودية، تمتلك إمكانيات فلاحية هامة وكبيرة تُمكّنها من التحول إلى قطب فلاحي وصناعي مختص في الصناعات الغذائية التي يمكن تحويلها إلى السوق الجزائرية.
ويأتي تصريح رئيسة الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة في وقت تبحث فيه السلطات التونسية على كبح جماح السوق الموازية على مستوى الحدود التونسية مع الجزائر إضافة إلى الحرب المعلنة ضد الفساد وكبار رجال الأعمال المتورطين فيه، والتي تعتمد على التهريب بشكل أساسي، تشكل أكثر من خمسين في المئة من اقتصاد البلاد، خاصة في السنوات الأخيرة، وإنشاء مناطق تبادل حرة بين البلدين سيساهم في التغلب على هذه الظاهرة مع الوقت. وتعد وداد بوشماوي من أهم نساء الأعمال في تونس، وهي ترأس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة منذ سنة 2011، وتحصلت بوشماوي على جائزة نوبل للسلام سنة 2015 ضمن ما عرف باسم الرباعي الراعي للحوار الوطني التونسي.
إسلام.ك

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