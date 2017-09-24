

أعلنت ، الفيدرالية الوطنية لعمال البلديات التابعة للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية “سناباب” الدخول في إضراب وطني بداية من اليوم الاثنين، يمتد إلى ثلاثة أيام متتالية مع تنظيم وقفات إحتجاجية أمام مقر الولايات للتنديد بمماطلة وزارة الداخلية في تسوية مطالبهم العالقة،وجاء هذا الاعلان ايام معد إصدار بيان من طرف النقابة التي اكدت هذا القرار الذي لا رجعت فيه.

ومن جهته رئيس الفدرالية الوطنية لعمال البلديات المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية “سناباب”،كمال بهات أكد تمسك الفيدرالية بالدخول في إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام دورية متجددة شهريا مع تنظيم وقفات إحتجاجية تتخلله مسيرة وطنية سلمية بمدينة البويرة يوم 27 من هذا الشهر.

وحسب النقابة التي أكدت في بيانها أن الاضراب جاء بعد الاجتماع الطارئ المنعقد بالجزائر العاصمة حيث تم الاتفاق خلاله على تجديد احتجاجاتهم وإضراباتهم من اجل تجسيد المطالب المرفوعة الى السلطات المعنية أثناء الإضرابات والمسيرات التي جرت من قبل.

هذا وأحصت الفدرالية مطالب نصف مليون عامل جمعت في 13 مطلب على رئسها مراجعة القانون العام للوظيف العمومي وكل القوانين الخاصة بعمال وموظفي البلديات وتوحيدها بالإضافة إلى احترام الحقوق النقابية وحق الإضراب .

للإشارة المطالب التي رفعتها الفدرالية تتمثل في إدماج كل المتعاقدين والمؤقتين في مناصبهم دون استثناء لاسيما عقود ما قبل التشغيل والشبكة الإجتماعية وإعادة النظر في نظام المنح والتعويضات لعمال البلديات للرفض القاطع لمشروع قانون العمل الجديد كونه غير مطابق لإتفاقيات منظمة العمل الدولية، كما يطالب أزيد من 500 الف موظف باستفادتهم من المنحة السيادية ومنحة الجنوب الكبير وفتح تكوينات خاصة بالأسلاك التقنية وذلك من أجل الاستفادة والترقية ،وإعادة النظر في المنح العائلية المطلوبة من طرف العمال لرفعها إلى 2000 دج ورفع منحة المرأة الماكثة بالبيت إلى 8000 دج دون شرط”.

و تطبيق المنح والتعويضات لأعوان الحالة المدنية كمنحة الشباك والتعويض بأثر رجعي ابتداء من 01 جانفي 2008 حسب ما جاء في المادة رقم 85 من المرسوم التنفيذي رقم 334/11 ، المادة 87 مكرر من قانون العمل”.

رزاقي جميلة