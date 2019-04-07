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نشوب حريق ضخم في مبنى سكني بالعاصمة الفرنسية باريس

Sabrina Kerkouba 6 أبريل 2019 الحدث, العالم اضف تعليق 254 زيارة

نشب حريق ضخم، السبت، في مبنى سكني بالعاصمة الفرنسية باريس.

وقال غابريال بلاس، المتحدث باسم الدفاع المدني في باريس، إنّ الحريق ”وقع داخل مبني سكني حديث، وامتد بين الدور الأول والخامس“، حسبما نقلت شبكة ”بي إف إم“ الفرنسية، مضيفا أنّ المبنى ”يضم عددا من الشقق السكنية الحديثة التي تمتد على طابقين (دوبلكس)، كما يوجد بأسفله عدد من المحلات الراقية

في السياق، هرعت سيارات الإسعاف ونحو 50 من رجال الإطفاء إلى موقع الحريق، في محاولة للسيطرة عليه.وحسب مقاطع مصورة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، سُمع دوي انفجار عقب وقوع الحريق.

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