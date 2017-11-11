نشط أمس قادة الأحزاب السياسية في إطار اليوم الثالث عشر من الحملة الانتخابية التي دخلت أسبوعها الثالث أكثر من 25 تجمعا شعبيا.

هذا ونشط الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، تجمعا شعبيا بالقاعة متعددة الرياضات بملعب “أول نوفمبر” بولاية باتنة ،فيما نشط الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي ،أحمد أويحيى،تجمعين شعبيين بولاية تيارت و ولاية الشلف،ونشط رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية ،محسن بلعباس، تجمعا شعبيا بقاعة “سنيماتك” ببجاية ،هذا ونشطت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون،تجمعا شعبيا بقاعة السينما “إفريقيا” بمدينة يسر، ولاية بومرداس ، حزب الفجر الجديد،نشط امينه العام الطاهر بن بعيبش تجمع شعبي بدار الثقافة “قنفود الحملاوي” بولاية المسيلة.

هذا وإختار رئيس الحركة الشعبية الجزائرية، عمارة بن يونس، أن ينشط تجمعا شعبيا بسطيف،و حزب الحرية و العدالة ، نشط أمينه العام محمد السعيد تجمع شعبي بولاية سطيف.

موسى تواتي،رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية نشط تجمعان شعبيان صباحا بوهران ومساءا بسيدي بلعباس ،هذا ونشط رئيس حركة مجتمع السلم ،عبد المجيد مناصرة، تجمعين شعبيين، الأول بدار الثقافة “أوراس الناصري” بولاية معسكر صباحا و الثاني بقاعة “دنيا زاد” بمدينة مغنية، ولاية تلمسان مساءا.

حزب العدل و البيان،نشطت امينته العامة،نعيمة لغليمي صالحي، نشاط جواري بولاية تلمسان،وحزب التجديد الجزائري،نشط تجمع شعبي للأمين العام للحزب، كمال بن سالم، بدار الشباب “نابي عبد الرزاق” بولاية خنشلة،و الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء : الأمين العام لحركة النهضة، محمد ذويبي، ممثلا للاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، نشط تجمعا شعبيا بقاعة السينما “الزعاطشة” بولاية بسكرة .

رئيس حركة البناء، مصطفى بلمهدي، نشط هو الاخر تجمعا شعبيا بقاعة المحاضرات “احمد هاري” بولاية البيض،و جبهة المستقبل،نشط رئيسها، عبد العزيز بلعيد، تجمعا شعبيا بولاية أم البواقي.

جبهة القوى الاشتراكية،نشط عضو الهيئة الرئاسية لجبهة القوى الاشتراكية، علي العسكري، تجمعا شعبيا بقاعة السينما البلدية لمدينة يسري ولاية بومرداس،فيما إختار الأمين الوطني الأول لجبهة القوى الاشتراكية، محمد الحاج جيلاني، أن ينشط تجمعا شعبيا بدار الشباب “المقري” ببلدية مقرة، ولاية المسيلة..

رزاقي جميلة