يشارك مجلس الأمة ما بين الـ 08 و 10 من الشهر الجاري في الجمعية العامة السادسة و مؤتمر رابطة تقييم التنمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي تحتضنه العاصمة الأردنية عمان و مؤتمر برلماني رفيع المستوى، تنظمه منظمة التجارة العالمية، بالعاصمة المغربية الرباط, حسب ما أفاد به المجلس في بيان له.

وفي هذا الإطار, تشارك عضو مجلس الأمة، نوارة سعدية جعفر، في فعاليات الجمعية العامة السادسة و مؤتمر رابطة تقييم التنمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي تنظمه هذه الأخيرة بالشراكة مع مكتب التقييم المستقل لهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

ويتضمن جدول أعمال هذا المؤتمر حلقات نقاش تهدف إلى “دعم قدرات التقييم الوطنية في المنطقة العربية، لتقييم أهداف التنمية المستدامة من منظور مراعي للمساواة بين الجنسين”ي وكذا “تعزيز المعرفة بالقدرات والآليات اللازمة للتخطيطي ودعم المشاركة وتبادل التجارب”.

ومن جهته, يشارك عضو مجلس الأمة، نائب رئيس الجمعية البرلمانية للمتوسط, الطاهر كليلي في مؤتمر برلماني رفيع المستوى، تنظمه منظمة التجارة العالمية بالتعاون مع الجمعية البرلمانية للمتوسطي حول تسهيل التبادلات والاستثمارات في المنطقة المتوسطية.

ويتضمن جدول أعمال هذا الموعد عدة بنود منها “أهمية القواعد والمفاوضات التجارية متعددة الأطراف، بالنسبة للاقتصاد المتوسطي” و “تكييف اقتصاديات منطقة المتوسطي مع حقائق التجارة الدولية” و كذا “كيفية إشراك أعضاء البرلمان في التجارة الدولية لمنظمة التجارة العالمية”، مثلما أوضحه المصدر ذاته.