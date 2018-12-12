كشف وزير الموارد المائية، حسين نسيب، أمس ، أن نسبة التزود اليومي بالمياه الصالحة للشرب في الجزائر ارتفعت إلى 78 بالمائة، منها 40 بالمائة على مدار الساعة، بعدما كانت تناهز الـ 65 بالمائة في صائفة 2017.

وأضاف نسيب في تصريح للإذاعة الوطنية أمس خلال استضافته في برنامج ” ضيف الصباح”، قدم فيه حصيلة انجازات قطاعه في سنة 2018، أن هذا العام كانت انجازاته ايجابية رغم الضائقة المالية أنه تم تنفيذ برنامج استعجالي بقيمة 31 مليار دينار لتحسين التزود اليومي بالمياه الصالحة للشرب إذ ارتفعت إلى 78 بالمائة، بعدما كانت تناهز الـ 65 بالمائة في صائفة 2017، مضيفا أنه من أصل 592 بلدية سجلت عجزا خلال عام 2017، تم ربط 367 بلدية بشبكة التوزيع اليومي للمياه في صائفة 2018، على أن يتم الانتهاء من ربط 225 بلدية المتبقية بالشبكة قبل انقضاء السنة الجارية لبلوغ نسبة 80 بالمائة من التوزيع اليومي .

وبخصوص مساهمة قطاع الموارد المائية في التنمية، أوضح نسيب، أنه يتم تزويد الأراضي الفلاحية بحوالي 7 ملايير متر مكعب سنويا من المياه من أصل 10.5 مليار متر مكعب، بينما يتم تخصيص 3.5 مليار متر مكعب لتوزيعها كمياه صالحة للشرب في الوقت الذي يستفيد فيها قطاع الصناعة من 300 مليون متر مكعب من المياه سنويا.

كما أعلن وزير الموارد المائية عن وضع التحويل الكبير للهضاب العليا في سطيف حيز الخدمة قريبا ، في إطار المخطط التوجيهي الذي يتضمن تحويل المياه الباطنية من الجنوب إلى الهضاب العليا التي تعد مستقبل التنمية في الفلاحية والصناعية ، فضلا عن ربط سد بوسيابة في جيجل مع سد بني هارون الذي سيزوده بـ 50 مليون متر مكعب من المياه سنويا

في سياق أخرى أكد الوزير بخصوص سلامة مياه قارورات المياه المعدنية أنها من مهام وزارة التجارة التي تضطلع بمراقبة جودة ونوعية هذه المياه، موضحا ان قطاع الموارد المائية يكتفي بإجراء التحاليل على منابع المياه والآبار من أجل منح قرارات امتياز استغلال المنابع المائية للمستثمرين وذلك بعد استيفائهم جميع الشروط القانونية ودراسة ملفاتهم من قبل لجنة متعددة القطاعات يرأسها الأمين العام لوزارة الموارد المائية، وانطلاقا من هذه المرحلة يصبح الاستثمار تحت وصاية وزارة التجارة التي تكفل مصالحها ومخابرها بمراقبة الجودة والنوعية.

وحسب الوزير حسين نسيب فإن “اللجوء إلى هذه القارورات – الجزائر تتوفر على 40 علامة- والإقبال الكبير عليها يدل على تحسن المستوى المعيشي للمواطنين وهو مؤشر إيجابي”.

فلة-س