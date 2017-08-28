شرع وزير الموارد المائية نور الدين نسيب امس الأحد في زيارة عمل و تفقد إلى ولاية أم البواقي للوقوف على مدى تقدم أشغال مشروع تحويل المياه من سد بني هارون إلى عديد مناطق شرق البلاد والذي يعرف تأخرا فادحا .

و أوضح مدير الموارد المائية لولاية أم البواقي نجيب بخوش أن “الوزير قام بزيارة مشروع تحويل المياه الذي سيزود 5 مدن كبرى سنويا بـ 1 مليون متر مكعب من المياه نحو كل من عين بن بيضاء، عين فكرون ،عين كرشة ،عين مليلة و أم البواقي “.

و أضاف المسؤول ذاته أن هذا المشروع يعرف تأخرا خاصة محطة تصفية المياه –أوركيس- و التي من المنتظر أن يتخذ الوزير بشأنها قرارات هامة لاستلامها في أقرب الآجال.

و إستفاد قطاع الموارد المائية من عملية مستعجلة في إطار الصندوق الوطني للمياه من 15.3 مليار سنتيم للربط وتجهيز 4 أنقاب وكدا تدعيم تزويد عين البيضاء ،أم البواقي ،إيليس و عين الكرشة.

كما إستفاد القطاع أيضا من 13 مليار لإنجاز أنقاب جديدة للمدن -بحسب مدير الموارد المائية لولاية أم البواقي-.

وكان من المقرر استلام المشروع نهاية مارس المنقضي ، على أمل تحقيق انفراج حقيقي لوضعية تزويد مدن الولاية الخمسة ممثلة في عين البيضاء، عين فكرون، عين كرشة، عين مليلة وأم البواقي بمياه السد المحولة وإنجاز 5 خزانات بسعة 80 ألف متر مكعب، وهو ما سيسمح بإنهاء معاناة سكانها مع إشكالية التموين بمياه الشرب.

ق.و